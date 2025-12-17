Головна Вінниця Новини
Справа військового, чий будинок знесли шахраї: з'явилися нові деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Справа військового, чий будинок знесли шахраї: з'явилися нові деталі
Військовослужбовець Михайло Савчук звернувся по захист після того, як, повернувшись з району виконання бойових завдань, дізнався про втрату земельної ділянки, що належала його матері
фото: Офіс генпрокурора

Загальна сума завданих збитків становить майже 1,4 млн гривень

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння земельною ділянкою військовослужбовця Збройних сил України у місті Вінниці повідомлено про підозру трьом особам: двом фізичним особам та державному реєстратору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Під час досудового розслідування встановлено, що двоє фізичних осіб, діючи за попередньою змовою, підробили договір купівлі-продажу земельної ділянки, умисно датувавши його 2007 роком. У 2024 році вони використали цей документ для незаконної реєстрації права власності на земельну ділянку на одного з учасників схеми.

«Державний реєстратор однієї із селищних рад Вінницького району, попри наявність очевидних порушень, здійснив державну реєстрацію права власності на підставі підробленого договору. Саме ці дії дали змогу реалізувати незаконну схему та спричинили тяжкі наслідки», – наголошує Офіс генпрокурора.

Цивільним особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, державному реєстратору за ч. 3 ст. 365-2 КК України. Загальна сума завданих збитків становить майже 1,4 млн гривень.

Нагадаємо, у Вінниці військовослужбовець Михайло Савчук після лікування від поранення повернувся додому й виявив, що його будинок зруйновано, а майно зникло. Ділянку, яку родина придбала понад 20 років тому, перепродали.

Згодом керівник прокуратури Вінницької області разом з Офісом генпрокурора особисто взялися за справу військовослужбовця Михайла Савчука, який після повернення з війни дізнався, що його будинок знесли.

