Прикарпаття: судді, яка збила двох пішоходів, обрано запобіжний захід

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Прикарпаття: судді, яка збила двох пішоходів, обрано запобіжний захід
Унаслідок ДТП один із пішоходів загинув на місці, інший отримав тілесні ушкодження
фото: Офіс генпрокурора

Попередньо, суддя, керуючи автомобілем Lexus UX 250h, рухаючись у напрямку Львова, не зменшила швидкість під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу

Судді Підгаєцького райсуду Тернопільської області, яка вчинила смертельну ДТП на Івано-Франківщині, обрано запобіжний захід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними «Суспільного», йдеться про Ольгу Лелик.

«За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури суд обрав судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у понад 1 млн грн», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області повідомлено про підозру у смертельній дорожньо-транспортній пригоді. За даними прокуратури, трагедія сталася 31 жовтня у селі Фрага Івано-Франківського району на автодорозі «Мукачево – Львів».

Попередньо, суддя, керуючи автомобілем Lexus UX 250h, рухаючись у напрямку Львова, не зменшила швидкість під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу та здійснила наїзд на двох пішоходів. Унаслідок ДТП один із пішоходів загинув на місці, інший отримав тілесні ушкодження.

До слова, два роки тому, за 30 секунд до комендантської години, суддя Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпості під Києвом. Справу досі розглядають у Святошинському районному суді. Родина загиблого та головуючий суддя переживають роки затяжного процесу, поки обвинувачений і його адвокати намагаються відтягнути вирок.

Теги: ДТП Івано-Франківщина суддя

