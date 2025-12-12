На Вінниччині затримано нападників, що вимагали у подружжя $200 тис.
Під час обшуків вилучено зброю, гроші, телефони та документи
Поліція Вінницької області затримала трьох учасників озброєної групи, які напали на подружжя підприємців та силоміць вимагали понад $200 тис. вигаданого боргу. Про це повідомляє Національна поліція України.
Фігуранти увірвалися до будинку на одній із баз відпочинку у Вінницькому районі, де від них переховувалася родина потерпілих.
Підозрювані побили людей та силоміць змусили їх підписати боргові розписки на значну суму. Трьох учасників злочинної групи затримано.
У ході невідкладних обшуків поліцейські вилучили значну кількість документів, зокрема боргові розписки, понад $7 тис., понад 120 тис. грн, сім одиниць зброї, мобільні телефони, одяг, у якому були нападники, а також автомобіль, на якому вони пересувалися.
Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
