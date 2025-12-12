Головна Вінниця Новини
На Вінниччині затримано нападників, що вимагали у подружжя $200 тис.

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
На Вінниччині затримано нападників, що вимагали у подружжя $200 тис.
Трьом учасникам злочинної групи вже оголосили підозру
фото: Національна поліція України

Під час обшуків вилучено зброю, гроші, телефони та документи

Поліція Вінницької області затримала трьох учасників озброєної групи, які напали на подружжя підприємців та силоміць вимагали понад $200 тис. вигаданого боргу. Про це повідомляє Національна поліція України. 

Фігуранти увірвалися до будинку на одній із баз відпочинку у Вінницькому районі, де від них переховувалася родина потерпілих.

фото: Національна поліція України

Підозрювані побили людей та силоміць змусили їх підписати боргові розписки на значну суму. Трьох учасників злочинної групи затримано.

У ході невідкладних обшуків поліцейські вилучили значну кількість документів, зокрема боргові розписки, понад $7 тис., понад 120 тис. грн, сім одиниць зброї, мобільні телефони, одяг, у якому були нападники, а також автомобіль, на якому вони пересувалися.

фото: Національна поліція України

Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Національна поліція розпочала службове розслідування за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди у місті Прилуки Чернігівської області, в якій загинула дитина. Поліцейських усунули від виконання службових обов’язків. 

