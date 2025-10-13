Груша цього року стане дефіцитом

Собівартість виробництва цьогорічної груші на 30% вища, ніж минулого року

Цього року українська груша стане дефіцитним продуктом. Через травневі морози, які знищили близько 10% садів, фермери Вінниччини зібрали менший урожай, проте очікують підвищення цін. Загальна площа насаджень груш в області становить 250 гектарів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Вінниця».

У фермерському господарстві «Іванівська калина», розташованому в селі Іванів Хмільницького району, нині завершують збір груш. Як повідомив головний агроном господарства Вадим Розпотнюк, сад плодоносить третій рік поспіль. На площі 14 гектарів вирощують три сорти груш. За словами фахівця, сезон видався непростим – травневі морози пошкодили частину цвіту.

Через складні погодні умови фермерам довелося збільшити витрати на догляд та обробку садів. Попри втрати, аграрії сподіваються, що дефіцит фруктів сприятиме зростанню цін на українську грушу.

«Собівартість виробництва цьогорічної груші на 30% вища, ніж минулого року. Ми використали набагато більше препаратів для боротьби з несприятливими погодними умовами. Це дало менший урожай, але хоч якийсь. Врожай, який економічно виправданий», – зазначив Розпотнюк.

Зауважимо, попри масовий збір врожаю, який у розпалі, кияни так і не дочекалися дешевих яблук. Щоб цінники не мали надто шокуючий вигляд, у деяких торговельних мережах, зокрема у «Сільпо», почали вказувати вартість фруктів не за кілограм, а за 100 грамів.

Як повідомлялося, цього року яблука в Україні знову не будуть дешевими фруктами для переважної більшості населення. Попри те, що врожай був кращим, ніж минулого року, на формування цін суттєво впливає експортна складова.