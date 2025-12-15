Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині викрито потужний підпільний цех з виробництва рідин для електронних сигарет (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині викрито потужний підпільний цех з виробництва рідин для електронних сигарет (фото)
Під час 17 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виробництва, фасування та маркування рідин
фото: Офіс генерального прокурора

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей перевищує 20 млн грн

На Вінниччині викрито підпільний цех з виробництва рідин для електронних сигарет із потужністю до 2 тис. наборів на добу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального парокурора.

Зазначається, що прокурори Вінницької обласної прокуратури спільно з правоохоронцями встановили, що шестеро місцевих жителів організували повний цикл незаконного виготовлення контрафактної продукції. У спеціально обладнаних приміщеннях вони на промислових лініях виготовляли рідини для електронних сигарет, фасували та маркували їх, після чого продавали через нелегальні торгові точки та в інтернеті.

Потужності викритого виробництва дозволяли виготовляти до 2 тисяч наборів продукції на добу
Потужності викритого виробництва дозволяли виготовляти до 2 тисяч наборів продукції на добу
фото: Офіс генерального прокурора

«Під час 17 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виробництва, фасування та маркування рідин, понад 25 тисяч наборів для самозмішування, більш як 120 тис. ємностей із гліцерином, нікотином та ароматизаторами, а також сотні коробів із тарою, пакуванням і етикетками», – йдеться у повідомленні.

На Вінниччині викрито потужний підпільний цех з виробництва рідин для електронних сигарет (фото) фото 1
фото: Офіс генерального прокурора

Повідомляється, що потужності цього виробництва дозволяли виготовляти до 2 тисяч наборів продукції на добу.
Незаконне виробництво припинено. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей перевищує 20 млн грн.

Рідини для електронних сигарет продавали через нелегальні торгові точки та в інтернеті
Рідини для електронних сигарет продавали через нелегальні торгові точки та в інтернеті
фото: Офіс генерального прокурора

Досудове розслідування здійснюється детективами ТУ БЕБ у Вінницькій та за оперативного супроводу Управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1,2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

На Вінниччині викрито потужний підпільний цех з виробництва рідин для електронних сигарет (фото) фото 2
фото: Офіс генерального прокурора
Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей перевищує 20 млн грн
Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей перевищує 20 млн грн
фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, що цього місяця до суду вже направлено справу підприємця, який налагодив постачання контрафактної тютюнової продукції на Київщині. Підозрюваний налагодив постачання контрафактних тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин до них. Продавав нелегальний товар у роздрібних магазинах Київської та Черкаської областей та через соціальні мережі. Правоохоронцями вилучено контрафакту на близько 2,5 млн грн.

Аналогічне виробництво викрили у жовтні 2025 року у Львові. Підакцизні товари ввозили на територію України контрабандою. Збували продукцію через мережу спеціалізованих магазинів під видом законної діяльності. Вартість вилученої продукції – майже 16 млн грн.

Теги: прокурор розслідування Вінниччина виготовлення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У норвезькому аеропорту Тромсе літак не зміг приземлитися через дрон
Дрон із човна зірвав посадку літака в Норвегії
21 листопада, 19:45
Група молодиків напала на артистів ансамблю «Гуцулія»: подробиці
Група молодиків напала на артистів ансамблю «Гуцулія»: подробиці
8 грудня, 04:46
Зловмисник мав довірливі відносини з дитиною та часто залишався з нею удвох
Киянин отримав покарання за розбещення восьмирічної племінниці
17 листопада, 10:28
Вінниччина: школяр вистрілив однокласнику в око з пневматичного пістолета
Вінниччина: школяр вистрілив однокласнику в око з пневматичного пістолета
20 листопада, 22:00
Вечері 19 липня 2025 року по вул. Великій Васильківській державний службовець органів прокуратури вчинив смертельну ДТП – збив жінку, яка йшла тротуаром
Смертельна ДТП у Києві: обвинувачення просить для експрацівника прокуратури Молочного 10 років в'язниці
27 листопада, 22:37
У Польщі розбився вертоліт
У Польщі вертоліт впав у лісі: загинули дві людини
1 грудня, 15:24
Жахлива подія в Індії: жінка вбила 4 дітей, бо заздрила їхній красі
Жахлива подія в Індії: жінка вбила 4 дітей, бо заздрила їхній красі
5 грудня, 13:10
Першу скаргу проти ударів США по човнах із наркотиками подано до IACHR
Колумбія подала до суду на Трампа та Гегсета за вбивство рибалки
4 грудня, 07:35
62 мільйони, перенесення та «блекаути»: справа Держспецзв’язку як приклад штучного кримінального процесу
62 мільйони, перенесення та «блекаути»: справа Держспецзв’язку як приклад штучного кримінального процесу позиція
12 грудня, 09:01

Новини

На Вінниччині викрито потужний підпільний цех з виробництва рідин для електронних сигарет (фото)
На Вінниччині викрито потужний підпільний цех з виробництва рідин для електронних сигарет (фото)
На Вінниччині затримано нападників, що вимагали у подружжя $200 тис.
На Вінниччині затримано нападників, що вимагали у подружжя $200 тис.
Суд визнав чоловіка, який мав бронювання, ухилянтом
Суд визнав чоловіка, який мав бронювання, ухилянтом
У Вінниці затримано підприємця, якого підозрюють у розбещені 12-річної дівчинки
У Вінниці затримано підприємця, якого підозрюють у розбещені 12-річної дівчинки
«Віддавав усе заради інших»: у Вінниці проводжають Сергія Жука, який загинув на Харківщині
«Віддавав усе заради інших»: у Вінниці проводжають Сергія Жука, який загинув на Харківщині
У Хмільнику чоловік вбив військового
У Хмільнику чоловік вбив військового

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua