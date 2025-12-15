На Вінниччині викрито потужний підпільний цех з виробництва рідин для електронних сигарет (фото)

Під час 17 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виробництва, фасування та маркування рідин

На Вінниччині викрито підпільний цех з виробництва рідин для електронних сигарет із потужністю до 2 тис. наборів на добу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального парокурора.

Зазначається, що прокурори Вінницької обласної прокуратури спільно з правоохоронцями встановили, що шестеро місцевих жителів організували повний цикл незаконного виготовлення контрафактної продукції. У спеціально обладнаних приміщеннях вони на промислових лініях виготовляли рідини для електронних сигарет, фасували та маркували їх, після чого продавали через нелегальні торгові точки та в інтернеті.

«Під час 17 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виробництва, фасування та маркування рідин, понад 25 тисяч наборів для самозмішування, більш як 120 тис. ємностей із гліцерином, нікотином та ароматизаторами, а також сотні коробів із тарою, пакуванням і етикетками», – йдеться у повідомленні.

Незаконне виробництво припинено. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей перевищує 20 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється детективами ТУ БЕБ у Вінницькій та за оперативного супроводу Управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1,2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Нагадаємо, що цього місяця до суду вже направлено справу підприємця, який налагодив постачання контрафактної тютюнової продукції на Київщині. Підозрюваний налагодив постачання контрафактних тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин до них. Продавав нелегальний товар у роздрібних магазинах Київської та Черкаської областей та через соціальні мережі. Правоохоронцями вилучено контрафакту на близько 2,5 млн грн.

Аналогічне виробництво викрили у жовтні 2025 року у Львові. Підакцизні товари ввозили на територію України контрабандою. Збували продукцію через мережу спеціалізованих магазинів під видом законної діяльності. Вартість вилученої продукції – майже 16 млн грн.