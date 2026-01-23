Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині протестувальники побили енергетика через відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині протестувальники побили енергетика через відключення світла
У Могилеві-Подільському під час акції протесту через відключення світла сталася бійка
фото: скриншот з відео

За фактом спричинення ушкоджень 49-річному чоловіку поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція розпочала розслідування через побиття керівника районних електромереж у Могилеві-Подільському Вінницької області, що сталося 22 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

«Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом нанесення ушкоджень керівнику районних електромереж Подія сталась 22 січня у Могилів-Подільському. Учасники інциденту встановлені, з ними тривають слідчі дії», – йдеться у повідомленні.

За фактом спричинення ушкоджень 49-річному чоловіку поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Раніше в соціальних мережах з’явилося відео з мітингу проти відключення електроенергії в Могилеві-Подільському, який завершився побиттям керівника регіонального електропостачального підприємства.

До слова, ситуація з енергопостачанням на Хмельниччині досягла критичної точки. 21 січня мешканці обласного центру вийшли на протест через тривалі відключення світла, які подекуди сягали 15-18 годин на добу. Акція супроводжувалася перекриттям доріг та поодинокими радикальними інцидентами, що змусило керівництво АТ «Хмельницькообленерго» виступити з офіційним роз’ясненням.

Теги: Вінниччина відключення світла бійка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними Шмигаля, у столиці розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях
Київ перейде до жорстких графіків відключень світла – міністр енергетики
Вчора, 07:18
Додаткові пункти незламності розгортаються по всій державі з урахуванням ситуації на місцях
Україна скликає енергетичний «Рамштайн» – МЗС
15 сiчня, 21:48
В області розгорнуто 448 пунктів незламності, вагони незламності у Броварах, Борисполі, Фастові та Василькові, а також намети ДСНС
На Київщині без світла залишаються понад дві тисячі родин
12 сiчня, 18:38
Енергетики всієї області безперервно працюють над відновленням
«Місто не може цілодобово працювати на генераторах». Філатов жорстко висловився про блекаут у Дніпрі
9 сiчня, 06:37
Підозру повідомили керівнику Служби інфраструктури, начальнику відділу та директору підрядника
На Вінниччині посадовців підозрюють у розтраті бюджетних коштів на обслуговування світлофорів
30 грудня, 2025, 18:44
Коли світло повертається, деякі споживачі вмикають все одразу, не чекаючи навіть перших пів години
Чи стали кияни споживати менше світла під час відключень: статистика від Yasno за листопад
25 грудня, 2025, 09:23

Новини

На Вінниччині протестувальники побили енергетика через відключення світла
На Вінниччині протестувальники побили енергетика через відключення світла
На Вінниччині посадовицю ТЦК викрито на корупційній схемі
На Вінниччині посадовицю ТЦК викрито на корупційній схемі
У Вінниці виявлено випадок лихоманки Чикунгунья
У Вінниці виявлено випадок лихоманки Чикунгунья
Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
Вінниччина: 62-річна жінка одружилася із 25-річним сином подруги, щоб вивезти його за кордон
Вінниччина: 62-річна жінка одружилася із 25-річним сином подруги, щоб вивезти його за кордон
У Жмеринці внаслідок вибуху твердопаливного котла загинув чоловік
У Жмеринці внаслідок вибуху твердопаливного котла загинув чоловік

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua