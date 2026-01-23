На Вінниччині протестувальники побили енергетика через відключення світла

У Могилеві-Подільському під час акції протесту через відключення світла сталася бійка

За фактом спричинення ушкоджень 49-річному чоловіку поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція розпочала розслідування через побиття керівника районних електромереж у Могилеві-Подільському Вінницької області, що сталося 22 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

«Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом нанесення ушкоджень керівнику районних електромереж Подія сталась 22 січня у Могилів-Подільському. Учасники інциденту встановлені, з ними тривають слідчі дії», – йдеться у повідомленні.

За фактом спричинення ушкоджень 49-річному чоловіку поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Раніше в соціальних мережах з’явилося відео з мітингу проти відключення електроенергії в Могилеві-Подільському, який завершився побиттям керівника регіонального електропостачального підприємства.

До слова, ситуація з енергопостачанням на Хмельниччині досягла критичної точки. 21 січня мешканці обласного центру вийшли на протест через тривалі відключення світла, які подекуди сягали 15-18 годин на добу. Акція супроводжувалася перекриттям доріг та поодинокими радикальними інцидентами, що змусило керівництво АТ «Хмельницькообленерго» виступити з офіційним роз’ясненням.