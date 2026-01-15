Україна скликає енергетичний «Рамштайн» – МЗС

Сибіга підкреслив, що МЗС працює зі партнерами задля залучення додаткових внесків для посилення енергетики

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна скликає енергетичний «Рамштайн». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сибіги у Facebook.

«На доручення премʼєр-міністерки Юлії Свириденко разом з Міністерством енергетики скликаємо енергетичний «Рамштайн», на якому розраховуємо отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобовʼязання. Перебуваємо на постійному контакті з Європейським енергетичним співтовариством по наповненню Фонду підтримки енергетики України і закупівлі обладнання за рахунок фонду», – наголосив голова МЗС.

Зокрема, Сибіга підкреслив, що на виконання доручень президента Володимира Зеленського МЗС працює зі партнерами задля залучення додаткових внесків для посилення енергетики.

«Цього тижня вже маємо великий пакет на $200 млн від Норвегії – для закупівлі газу та обладнання. Дякуємо норвежцям. Вже найближчим часом очікуємо нові двосторонні пакети енергетичної підтримки від інших партнерів. Вже завтра будуть новини на цьому напрямі. На підході також додаткові двосторонні пакети підтримки спроможностей ППО. Теж завтра будуть нові оголошення. Адже найкраща допомога енергосистемі України – це кожна російська ракета та дрон, які не долетіли до цілі», – зауважив Андрій Сибіга.

Як повідомлялося, енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.

До слова, у четвер, 15 січня, президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор. На ньому були присутні премʼєр-міністр Юлія Свириденко, члени уряду, представники обласної та місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини.