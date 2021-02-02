На Вінниччині проведуть фестиваль електронної музики на місці, де впав метеорит

Таке місце обрали, щоб привернути увагу до туристичної родзинки області

На Вінниччині у 2021 році планують влаштувати фестиваль сучасної електронної музики.

Місцем проведення заходу обрали Іллінецький кратер, де 400 мільйонів років тому впав метеорит повідомляє Вінниця.інфо.

Таке місце обрали, щоб привернути увагу до туристичної родзинки області.

«На Вінниччині існує понад шість тисяч визначних історичних пам’яток. Туристичних місць, якими може похвалитись наша область, безліч. І ми хочемо заохотити туристів відвідувати унікальну «зіркову рану», Іллінецький кратер. Маємо надію, що зможемо цьогоріч провести цей фестиваль, який буде пов’язаний з темою космосу», – розповіла керівниця управління культури та мистецтв Вінницької ОДА Ольга Дернова.

Космічне тіло досі знаходиться під 800-метровим шаром землі

Тож тематику фестивалю пов’яжуть з космосом. «Думаю, що візуальні інсталяції і фотозони, ефекти і сам зміст фестивалю – додасть колориту до цього місця. Наша мета – привернення уваги туристів і взагалі жителів нашої області. Хочемо нагадати, що таке унікальне місце є на території Вінниччини», – зазначила Дернова.

Іллінецький кратер утворився 400 мільйонів років тому на межі колишніх Іллінецького та Липовецького районів Вінницької області. Сюди впав гігантський метеорит. Кратер сягав семи кілометрів. З висоти місце, де впав метеорит, нагадує поверхню Місяця, або Марсу. Космічне тіло досі знаходиться під 800-метровим шаром землі.

Нагадаємо, в Іспанії на Канарських островах впав метеорит.