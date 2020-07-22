На Вінниччині розпочався футбольний чемпіонат серед молоді



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Турнір серед юнаків 2006-2007 років

21 липня, відбулось урочисте відкриття першості місцевого осередку Всеукраїнської фізкультурно-спортивної організації «Колос» з футболу «Золотий колосок». Змагання присвячені 70-річчю з дня утворення організації.

Про це повідомляють у Вінницькій ОДА.

Участь у турнірі беруть юнаки 2006-2007 років з 11 районів Вінниччини та однієї ОТГ.

У вітальному слові до учасників змагань Наталя Заболотна підкреслила, що у зв’язку з карантинними обмеженнями, розвиток спорту у 2020 році зазнав «чималої травми». Змагання триватимуть два дні поспіль: 21-22 липня. За їх результатом визначаться переможці, які отримають путівку на участь у Всеукраїнському турнірі у місті Скадовськ.