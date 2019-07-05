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    На Вінниччині рятувальники двічі за добу виїжджали гасити стерню

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    На Вінниччині рятувальники двічі за добу виїжджали гасити стерню

    Почалися жнива – задиміло на полях

    Рятувальники Вінниччини двічі за минулу добу виїжджали на поля гасити підпалену стерню.

    Зокрема, як повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Вінницькій області, 4 липня о 14:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що за межами с. Війтівка Бершадського району горять пожнивні залишки на площі 4,5 га. Бійці ДСНС пожежу локалізували та ліквідували.

    Схожий випадок стався і в селі Збаржівка Погребищенського району. Там рятувальники ДПРЧ-26 м.Погребище, ліквідували загорання стерні на площі 4 га.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Вінницькій області ліквідовують наслідки негоди. У Тульчинскому районі місцевому населенню видають безкоштовно шифер.

    Джерело: naparise.com

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