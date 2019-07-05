В Тульчинському районі змінюють пошкоджені буревієм дахи будинків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Люди безкоштовно отримують шифер

Наслідки стихії, яка пройшла Тульчинським районом 2 червня активно долають. Буревій пошкодивпокрівлі значної кількості будівель та комунікації, як у самому Тульчині, так і в навколишніх селах, зокрема с. Клебань, Богданівка та Кирнасівка. Наразі Тульчинська громада активно відновлює пошкоджені дахи, а всі, хто звернувся по допомогу, безкоштовно отримують шифер з матеріального резерву області

Голова Тульчинської ОТГ Валерій Весняний розповів, що з 2000 року, коли було обледеніння, такої негоди і таких її наслідків в Тульчині не було. Цього разу шквальний вітер виривав з корінням дерева та розкривав дахи будівель. На щастя обійшлось без жертв, адже найбільше побоювань було з приводу падаючих уламків покрівель та дерев, які могли травмувати місцевих мешканців.

«Літало все – і шифер і бляха, а дерева виверталися з корінням. Головне, що ніхто не постраждав. Одразу після стихії спільно з головою райдержадміністрації Віталієм Чубою проведено засідання штабу з надзвичайних ситуацій і прийнято рішення про організацію мобільних груп, які проводили обстеження будинків на предмет пошкоджень. Таким чином було визначено попередні масштаби руйнувань. По радіо було озвучено звернення до людей, аби ті, в разі необхідності, звертались по допомогу до місцевої влади. На той час ми не розраховували на підтримку з боку обласної державної адміністрації, а обраховували нанесені збитки і продумували можливі варіанти їх відшкодовування. Завдячуючи оперативному реагуванню керівництва області вже через добу ми маємо чим допомогти людям», - розповів Валерій Весняний.

Наразі громада активно відновлює пошкоджені дахи, а всі, хто звернувся по допомогу, безкоштовно отримують шифер з матеріального резерву області, що доправили до Тульчина зі складів КУ «Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів».

Перший заступник голови райдержадміністрації Олег Боровський зазначив, що мешканці в перший день не дуже активно звертались по допомогу до місцевої влади, адже не сподівались, що отримають підтримку. Наразі кількість заявок збільшується, відповідно і потреба у будівельних матеріалах також. Більшість людей приємно здивовані і не очікували, що реакція керівництва буде на стільки швидкою, а матеріали для відновлення покрівель нададуть безкоштовно і в повному обсязі.

«З обласного резерву ми отримали 1260 листів шиферу, але цього виявилось не достатньо оскільки люди активно почали звертатись із заявками. Станом на тепер необхідно ще біля 700 листків шиферу. Наслідки стихії ліквідовуються, працює вся необхідна техніка для відновлення комунікацій та електромереж. Також активно допомагають приватні підприємства як технікою, так і робочими руками. Відповідні служби спрацювали дуже оперативно і вже ввечері 2 червня майже повністю було відновлено електропостачання, водопостачання для населення та розчищено від більшості повалених дерев», - повідомив Олег Боровський.

Мешканка Тульчина пані Лілія розповіла, що стихія суттєво зруйнувала дах їх будинку, для відновлення якого необхідно 20 листів шиферу. Якби довелось ремонтувати за власний кошт, то сума була б майже не підйомна. Наразі покрівля буде повністю відновлена завдяки підтримці з обласного резерву.

Про руйнівні наслідки буревію розповіла і пані Галина, яка проживає у багатоквартирному будинку. Тут вітром було пошкоджено не лише дах, а й вентиляційні канали та опори покрівлі.

«Ми зафіксували всі пошкодження, які отримав наш будинок від буревію і з цим звернулись до місцевих органів влади. Реакція була майже миттєва і вже відучора в нашому будинку проводяться відновлювальні роботи. Нам видали 50 листків шиферу для перекриття даху та необхідну техніку для підйому матеріалів. Така оперативна допомога є результатом взаєморозуміння та співпраці влади і громади, коли всі спільно працюють на результат», - розповіла пані Галина.

Джерело: vinnitsa.info