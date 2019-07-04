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    На Вінниччини ліквідовують наслідки вчорашньої негоди

    • Розсилка
    На Вінниччини ліквідовують наслідки вчорашньої негоди

    У Вінницькій області за добу бійцями ДСНС проведено роботи з розкряжування 114 дере

    3 липня о 13:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с.Шендерівка Чернівецького району внаслідок ускладнення погодних умов (сильного пориву вітру) на території приватних домогосподарств на вулицях Чкалова, Перемоги та Кармелюка попадали дерева, які заважали мешканцям домогосподарств.

    Прибувши на місце виклику, бійці ДПРЧ-12 м.Могилів-Подільський розкряжували стовбури дерев та прибрали гілля.
    Того ж дня чернівецькі рятувальники прибирали повалені вітром дерева з автошляхів у селищі Чернівці та в селах Саїнка, Володіївці, Березівка і Мазурівка.

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    На Вінниччини ліквідовують наслідки вчорашньої негоди
    На Вінниччини ліквідовують наслідки вчорашньої негоди
    На Вінниччини ліквідовують наслідки вчорашньої негоди
    На Вінниччини ліквідовують наслідки вчорашньої негоди
    На Вінниччини ліквідовують наслідки вчорашньої негоди
    На Вінниччини ліквідовують наслідки вчорашньої негоди
    На Вінниччини ліквідовують наслідки вчорашньої негоди
    На Вінниччини ліквідовують наслідки вчорашньої негоди
    На Вінниччини ліквідовують наслідки вчорашньої негоди
    На Вінниччини ліквідовують наслідки вчорашньої негоди
    На Вінниччини ліквідовують наслідки вчорашньої негоди

    Подібні роботи рятувальниками були проведені у селах Олександрівка і Русава Томашпільського району та в с.Залізниче Козятинського району.

    Загалом, за добу бійцями ДСНС було розкряжено 114 дерев. До проведення зазначених робіт залучалося 26 чоловік особового складу та 6 одиниць спецтехніки.

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