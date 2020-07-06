На Вінниччині попереджають про обмеження руху через плановий вибух на кар’єрі



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На підприємстві ПрАТ «Жежелівський кар’єр» буде організований плановий масовий вибух

Сьогодні на Вінниччині можливі короткотривалі обмеження руху транспортних засобів по автомобільній дорозі М-21, в районі села Жежелів.

Як повідомляє служба автомобільних доріг у Вінницькій області, в понеділок, 6 липня, з 13:00 до 17:00 на підприємстві ПрАТ «Жежелівський кар’єр» буде організований плановий масовий вибух, в зв’язку з чим можливі короткотривалі обмеження руху транспортних засобів по автомобільній дорозі М-21 «Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський», а саме в районі села Жежелів.

ПРАТ «Жежелівський кар’єр» (Козятинський район, село Жежелів) займається добуванням декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

Джерело: VЕЖА