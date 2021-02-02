«Бебі-бум» по-вінницькі: багатодітна мама народила двійню і встановила рекорд

Подружжя переконує, що всі діти є бажаними

На Вінниччині матуся тринадцяти дітей нещодавно народила двійню.

Тож, відтепер у сім'ї Бородуліних зростає 15 дітей, повідомляє ТСН.

Така подія, це абсолютний рекорд для області. Подружжя переконує, що всі діти є бажаними, а з народженням наймолодших дівчаток – Аліни та Адель їхня родина стала ще міцнішою.

Відомо, що діти народилися два тижні тому.

37-річна Олена розповіла, що вперше стала мамою у дев’ятнадцять років.

Крім того, вона зізналася, що ще в юності вирішила, що дітей буде стільки, скільки «Бог дасть».

Медики розповіли, що пологи пройшли добре, проте лікарі порадили жінці збільшити перерву між вагітностями, оскільки її організм має відпочити.

Варто зауважити, що забезпечує родину батько, який володіє перукарнею.

За його словами, він усвідомлено та відповідально створював таку велику сім'ю.

Додамо, що пара не відкидає можливість ще раз стати батьками.

Нагадаємо, Вінницькі лікарні отримали 400 «пакунків малюка». Від початку створення «пакунка малюка» у 2018 році його вміст значно змінився. Так, тепер у ньому більша кількість товарів, які знадобляться новонародженим діткам. Пакунок для малюка можна отримати безпосередньо у пологовому будинку після народження дитини. У іншому випадку його видають в територіальному управлінні соцзахисту. Для цього потрібно показати свідоцтво про народження дитини, завірену довідку з пологового будинку, в якій йдеться про те, що пакунок вам не видали, та паспорт громадянина України.