Кривий Ріг зазнав ракетної атаки: троє постраждалих, серед них дитина (оновлено)
З-під завалів потрощеного будинку рятувальники дістали дівчинку-підлітка та чоловіка
Пізно ввечері 19 грудня ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Рятувальники деблокували з-під завалів будинку двох людей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі.
Близько 23:00 у Кривому Розі пролунали вибухи.
«Через ракетну атаку на Кривий Ріг потрощений двоповерховий будинок. З-під завалів дістали дівчинку-підлітка та чоловіка», – написав глава регіону.
Також побиті вікна у десятиповерхівці. Деталі атаки з'ясовуються.
Оновлено о 1:17. Пошукові та аварійно-рятувальні роботи у Кривому Розі завершені. Про це повідомила ДСНС.
Попередньо, постраждали три особи. З-під завалів надзвичайники врятували двох людей: 38-річного чоловіка та 15-річну дівчинку.
Нагадаємо, минулої ночі російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Люди не постраждали.
До слова, триває 1031-й день повномасштабної війни в Україні. Упродовж минулої доби противник завдав 51 авіаційного удару, скинувши при цьому 80 КАБів, застосувавши 820 дронів-камікадзе, здійснивши понад 4100 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
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