Кривий Ріг зазнав ракетної атаки: троє постраждалих, серед них дитина (оновлено)

Через ракетну атаку на Кривий Ріг потрощений двоповерховий будинок

З-під завалів потрощеного будинку рятувальники дістали дівчинку-підлітка та чоловіка

Пізно ввечері 19 грудня ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Рятувальники деблокували з-під завалів будинку двох людей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі.

Близько 23:00 у Кривому Розі пролунали вибухи.

«Через ракетну атаку на Кривий Ріг потрощений двоповерховий будинок. З-під завалів дістали дівчинку-підлітка та чоловіка», – написав глава регіону.

Також побиті вікна у десятиповерхівці. Деталі атаки з'ясовуються.

Оновлено о 1:17. Пошукові та аварійно-рятувальні роботи у Кривому Розі завершені. Про це повідомила ДСНС.

Попередньо, постраждали три особи. З-під завалів надзвичайники врятували двох людей: 38-річного чоловіка та 15-річну дівчинку.

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Через ракетну атаку на Кривий Ріг потрощений двоповерховий будинок фото: ДСНС

Нагадаємо, минулої ночі російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Люди не постраждали.

До слова, триває 1031-й день повномасштабної війни в Україні. Упродовж минулої доби противник завдав 51 авіаційного удару, скинувши при цьому 80 КАБів, застосувавши 820 дронів-камікадзе, здійснивши понад 4100 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.