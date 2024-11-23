У Броварах жінка постраждала від вибуху гранати

Наразі тривають слідчі дії, після завершення яких події буде надано правову кваліфікацію

У місті Бровари, що на Київщині, стався вибух у квартирі. Про це інформує Головне управління національної поліції в області.

Попередньо правоохоронці встановили, що у квартирі вибухнула граната. У результаті поранення отримала 52-річна жінка. Потерпілу з травмами двох рук доправили до лікарні.

«На місці події працюють поліцейські Броварського управління поліції, вибухотехніки Київщини, рятувальники та медики», – сказано у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії, після завершення яких події буде надано правову кваліфікацію.

Раніше у Дніпровському районі столиці стався вибух, внаслідок якого загинула людина.

Також повідомлялося, що на футбольне поле у Солом’янському районі столиці прилетіла граната. У цей час на майданчику перебували діти. Унаслідок вибуху гранати одному хлопцю поранило ногу.