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У Броварах жінка постраждала від вибуху гранати

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Броварах жінка постраждала від вибуху гранати
Граната вибухнула у квартирі потерпілої
фото: Головне управління національної поліції в Київській області

Наразі тривають слідчі дії, після завершення яких події буде надано правову кваліфікацію

У місті Бровари, що на Київщині, стався вибух у квартирі. Про це інформує Головне управління національної поліції в області.

Попередньо правоохоронці встановили, що у квартирі вибухнула граната. У результаті поранення отримала 52-річна жінка. Потерпілу з травмами двох рук доправили до лікарні.

«На місці події працюють поліцейські Броварського управління поліції, вибухотехніки Київщини, рятувальники та медики», – сказано у повідомленні.

У Броварах жінка постраждала від вибуху гранати фото 1

Наразі тривають слідчі дії, після завершення яких події буде надано правову кваліфікацію.

Раніше у Дніпровському районі столиці стався вибух, внаслідок якого загинула людина. 

Також повідомлялося, що на футбольне поле у Солом’янському районі столиці прилетіла граната. У цей час на майданчику перебували діти.  Унаслідок вибуху гранати одному хлопцю поранило ногу.

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Теги: вибух граната Київщина рятувальники жінка поранення Бровари

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