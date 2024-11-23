У Броварах жінка постраждала від вибуху гранати
Наразі тривають слідчі дії, після завершення яких події буде надано правову кваліфікацію
У місті Бровари, що на Київщині, стався вибух у квартирі. Про це інформує Головне управління національної поліції в області.
Попередньо правоохоронці встановили, що у квартирі вибухнула граната. У результаті поранення отримала 52-річна жінка. Потерпілу з травмами двох рук доправили до лікарні.
«На місці події працюють поліцейські Броварського управління поліції, вибухотехніки Київщини, рятувальники та медики», – сказано у повідомленні.
Наразі тривають слідчі дії, після завершення яких події буде надано правову кваліфікацію.
Раніше у Дніпровському районі столиці стався вибух, внаслідок якого загинула людина.
Також повідомлялося, що на футбольне поле у Солом’янському районі столиці прилетіла граната. У цей час на майданчику перебували діти. Унаслідок вибуху гранати одному хлопцю поранило ногу.
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