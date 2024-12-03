Ґвалтував падчерку та знущався з дружини: на Харківщині засуджено 59-річного чоловіка

У стані алкогольного сп’яніння чоловік ґвалтував та вчиняв сексуальні дії щодо своєї падчерки

На Харківщині чоловік систематично ґвалтував свою 13-річну падчерку та знущався з дружини. За рішенням суду зловмисник отримав 14 років позбавлення волі. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Як зазначається, мешканець Харківщини вчиняв сексуальне насильство протягом 2019 року, тоді йому було 55 років. Переважно в стані алкогольного сп’яніння чоловік ґвалтував та вчиняв сексуальні дії щодо своєї падчерки. Зловмисник кривдив дитину в їхньому будинку та в гаражі, коли нікого більше не було вдома.

Також зловмисник знущався зі своєї дружини, яку часто бив і залякував. Зокрема в травні 2019 року між подружжям виник конфлікт, у ході якого жінка отримала травми середньої тяжкості.

Постраждала не зверталася за допомогою до правоохоронців, оскільки боялася, що чоловік через це її вб’є. Як зазначає прокуратура, щоб підтвердити власні слова про вбивство, чоловік на очах у жінки він зарубав собаку.

У суді чоловік визнав свою провину лише за побиття дружини. Його визнали винним у зґвалтуванні і вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України у редакції від 10.11.2018) та умисному нанесенні тілесного ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України).

Кривдник отримав покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язану з навчанням, вихованням та дозвіллям дітей на строк трьох років.

Нагадаємо, у Києві суд виніс максимальний вирок 32-річному чоловіку у зґвалтуванні восьмирічної падчерки. Прокурором у суді доведено, що чоловік приїхав до міста Києві разом зі своєю падчеркою та сином. Перебуваючи неподалік гаражного приміщення та покинутого вантажного автомобіля, зловмисник вчинив дії сексуального характеру відносно падчерки. При цьому чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

До слова, у Голосіївському районі Києва у підземному переході чоловік з ножем напав та зґвалтував 23-річну киянку.