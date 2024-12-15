Їхав у міграційну службу, а потрапив у військкомат: таджик розповів, як став штурмовиком армії РФ

Повоювати в Україні окупант встиг недовго – потрапив у полон, та трупів побачив достатньо

Замість депортувати, громадянина Таджикистану з простроченими документами відправили вбивати українців

У Росії громадянина Таджикистану, котрий мав прострочені документи про реєстрацію, замість депортувати, відправили вбивати українців. Він пробув на фронті лише добу, після чого потрапив у полон до ЗСУ. Свою історію Хушвахт Сайналович Перузалієв розповів проєкту «Хочу жити».

За словами таджика, термін дії його дозволів на проживання та роботу у Росії минув, а поновити їх він не встиг – саме трапився теракт у в концертному залі «Крокус Сіті» на околиці Москви. Як відомо, у вчинені його звинуватили чотирьох громадян Таджикистану. На роботі у Хушвахта Перузалієва була облава на нелегалів, тож попався і він.

Таджик думав, що його відвезли у міграційну службу та депортують. Насправді ж чоловіка доправили у військкомат та дали підписати якісь папери. Було темно, Хушвахт не розумів, де перебуває. Як з’ясувалося згодом, він уклав контракт із Міноборони РФ і став штурмовиком.

Повоювати в Україні окупант встиг недовго – потрапив у полон. Та трупів побачив достатньо.

«Не очікував, що так може бути. Люди гинуть. На моїх очах скільки загинуло», – бідкається полонений штурмовик.

Хушвахт Перузалієв визнає, що полон урятував йому життя, та сподівається на повернення додому.

Раніше у полон до азовців потрапили елітні російські розвідники. П’ятьох окупантів вдалося захопити під час бойового завдання на Торецькому напрямку.

Збройні сили України взяли в полон єгиптянина, який воював на боці Росії.

Також журналіст Золкін, який три роки «допитує» окупантів, розказав, що його досі вражає у росіянах.

Як відомо, понад сім мільйонів придатних для проходження служби російських чоловіків потенційно готові взяти участь у війні проти України. Про це йдеться в досліджені Європейського центру аналізу та стратегій (CASE) щодо мобілізаційного потенціалу РФ. В опитуванні взяли участь майже 2 тис. осіб в обласних центрах семи регіонів РФ.

За даними дослідження, 29,6% росіян припускають для себе можливість добровільної участі у так званій «СВО», підписавши контракт з Міністерством оборони РФ, – крім тих, хто вже взяв участь у війні. 13,2% готові воювати проти України «просто зараз» і без додаткових стимулів, а 16,4% – тільки за їхньої наявності, наприклад, за умови збільшення виплат або активного схвалення з боку родичів).

Як повідомлялося, жителі Москви, яких найменше торкнулися наслідки кровожерливої агресії кремлівського диктатора Володимира Путіна проти України, найбільше підтримують продовження війни та бойових дій (58%). Натомість до 60% населення провінцій хочуть мирних переговорів.