На Вінниччині упродовж трьох днів поминатимуть жертв Голокосту



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Фото: Спільнота «Захистимо пам‘ять» у Facebook

Під час заходів передбачається відкриття пам’ятних знаків євреям, які загинули під час Голокосту на території області

На Вінниччині впродовж трьох днів поминатимуть жертв Голокосту, Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

«17 – 19 вересня – за участю іноземних делегацій відбудуться заходи у рамках проєкту «Захистимо пам'ять», який реалізує німецький Фонд «Меморіал убитим євреям Європи».

Під час заходів передбачається відкриття пам’ятних знаків євреям, які загинули під час Голокосту на території області.

17 вересня - с. Самгородок Козятинського району; 18 вересня - с. Чуків Немирівського району та с. Липовець; 19 вересня - с. Вахнівка Липовецького р-ну та с. Плисків Погребищенського району», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що вчора вже встановили пам‘ятний знак в селі Самгородок, де було вбито понад 500 євреїв.