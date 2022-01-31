Скільки людей може мобілізувати Україна у разі вторгнення: названа цифра

До 2,5 млн українців можуть стати до боротьби з Росією

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб у разі вторгнення в Україну. Про це він розповів у інтерв’ю Associated Press.

Данілов сказав, що Україна має потенціал швидко та різко збільшити свою 250-тисячну армію в разі наступу Росії.

«Вони зіткнуться з відповіддю нашого суспільства, наших громадян, наших військових. Ми можемо поставити до зброї від 2 до 2,5 млн людей», – сказав Данілов.

Він зазначив, що до 420 тис. українців отримали бойовий досвід у боротьбі з підтримуваними Росією сепаратистами на сході України і до 1 млн мають дозвіл на полювання.

При цьому Данилов стверджує, що для початку повномасштабного вторгнення Росії будуть потрібні масштабні приготування, які легко помітити.

Нагадаємо, Данілов не виключає точкові удари по Росії у відповідь на вторгнення.

Раніше Данілов відреагував на дані про «намісника Путіна»: оголосіть всіх, буде цікавіше.

Також Данілов розповів, скільки вояків треба Кремлю для нападу на Україну.