Скільки людей може мобілізувати Україна у разі вторгнення: названа цифра
До 2,5 млн українців можуть стати до боротьби з Росією
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб у разі вторгнення в Україну. Про це він розповів у інтерв’ю Associated Press.
Данілов сказав, що Україна має потенціал швидко та різко збільшити свою 250-тисячну армію в разі наступу Росії.
«Вони зіткнуться з відповіддю нашого суспільства, наших громадян, наших військових. Ми можемо поставити до зброї від 2 до 2,5 млн людей», – сказав Данілов.
Він зазначив, що до 420 тис. українців отримали бойовий досвід у боротьбі з підтримуваними Росією сепаратистами на сході України і до 1 млн мають дозвіл на полювання.
При цьому Данилов стверджує, що для початку повномасштабного вторгнення Росії будуть потрібні масштабні приготування, які легко помітити.
Нагадаємо, Данілов не виключає точкові удари по Росії у відповідь на вторгнення.
Раніше Данілов відреагував на дані про «намісника Путіна»: оголосіть всіх, буде цікавіше.
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