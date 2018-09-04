На Вінниччині викрили цех, що виготовляв нелегальний алкоголь



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На Вінниччині викрито підпільний цех, учасники якого займались виготовленням фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом торгових марок відомих світових брендів

Прокуратурою Вінницької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, яке розслідується слідчими податкової міліції, щодо незаконного виготовлення алкогольних напоїв та їх розповсюдження за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет».

Під час проведення санкціонованого обшуку встановлено, що жителем одного із сіл Могилів-Подільського району на території домоволодіння організовано діяльність підпільного цеху, в якому розміщено обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що забезпечує їх масове виробництво.

Використовуючи пластмасову ємність об’ємом 1000 літрів, змішуючи у ній воду зі спиртом етиловим та додаючи відповідні харчові добавки (есенції), виготовлялися таким чином алкогольні напої, які за своїми характеристиками схожі до горілки та коняку.

У подальшому, незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої розливалися у пластикові пакети та розміщували в упаковки із зображенням вітчизняних та іноземних торгових марок, надаючи їм вигляд товарної продукції, яка нібито виготовлена в заводських умовах.

Під час санкціонованого обшуку виявлено і вилучено 6 пластикових бочок синього кольору заповнених рідиною з характерним запахом спирту орієнтовним об’ємом 200 літрів кожна, 2 пластикові бочки ємністю 200 літрів, наполовину заповнених рідиною з характерним запахом спирту, 53 пластикові ємності об’ємом по 5 літрів кожна із водно-спиртовою сумішшю, 11 ємностей типу «bag in box» по 10 літрів кожна заповнених водно-спиртовою сумішшю, алкогольні напої іноземних брендів в кількістю 78 пляшок по 1 літрі кожна, а також банківські платіжні картки, чорнові записи з замовленнями, крани, шланги, насоси, пістолет для склеювання, електроні ваги, фільтри для очистки води.

Всього виявлено та вилучено рідини з характерним запахом спирту в кількості 1 тис 400 літрів та фальсифіковані алкогольні напої в кількості 453 літри.

Наразі слідство триває.

Джерело: Vinbazar