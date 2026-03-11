На Вінниччині вітчим зґвалтував падчерку, поки матері не було вдома

За зґвалтування малолітньої дитини законом передбачено покарання від 10 до 15 років позбавлення волі

На Вінниччині чоловік отримав підозру у зґвалтуванні малолітньої дитини. За даними слідства, він вчинив сексуальне насильство щодо 13-річної падчерки, поки її матері не було вдома. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«У лютому цього року ювенальні прокурори отримали від соціальної служби інформацію про можливе сексуальне насильство щодо дитини. Під час розмови з психологом у центрі надання соціальних послуг 15-річна дівчина повідомила, що влітку 2024 року її зґвалтував вітчим. Після отримання цієї інформації прокурори відкрили кримінальне провадження, встановили особу чоловіка та у лютому 2026 року повідомили йому про підозру за зґвалтування малолітньої дитини», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік проживав у родині потерпілої близько трьох років. У цей час у нього з матір’ю дівчинки народилася спільна дитина. У родині він систематично вчиняв домашнє насильство, за що раніше вже притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності. На початку 2024 року співмешканці розійшлися.

«Влітку того ж року чоловік прийшов до будинку колишньої сім’ї. Матері вдома не було – дівчина залишилася з молодшою дитиною. За даними слідства, доки малюк грався в іншій кімнаті, чоловік зґвалтував падчерку. Після цього дівчина нікому не розповіла про злочин, боячись свого кривдника та суспільного розголосу», – наголошує Офіс генпрокурора.

Правоохоронці зазначають, що згодом дівчина разом із матір’ю виїжджала за межі області. Після повернення вони тимчасово оселилися у центрі соціальних послуг, оскільки їхній будинок потребував ремонту. Саме там під час роботи з психологом дівчина наважилася розповісти правду.

Слідчі дії з дитиною проводилися за методикою «Барнахус», що дозволяє мінімізувати повторну травматизацію дітей, які стали жертвами насильства. Наразі підозрюваний перебуває за ґратами – він відбуває покарання за злочини, передбачені статтями 126-1, 345, 382, 407 КК України.

За зґвалтування малолітньої дитини законом передбачено покарання від 10 до 15 років позбавлення волі.

До слова, за погодженням керівника Криворізької центральної окружної прокуратури повідомлено про підозру 25-річному чоловіку у зґвалтуванні малолітньої дитини та виготовленні дитячої порнографії.