Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині вітчим зґвалтував падчерку, поки матері не було вдома

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині вітчим зґвалтував падчерку, поки матері не було вдома
15-річна дівчина повідомила, що влітку 2024 року її зґвалтував вітчим
фото: Офіс генпрокурора

За зґвалтування малолітньої дитини законом передбачено покарання від 10 до 15 років позбавлення волі

На Вінниччині чоловік отримав підозру у зґвалтуванні малолітньої дитини. За даними слідства, він вчинив сексуальне насильство щодо 13-річної падчерки, поки її матері не було вдома. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«У лютому цього року ювенальні прокурори отримали від соціальної служби інформацію про можливе сексуальне насильство щодо дитини. Під час розмови з психологом у центрі надання соціальних послуг 15-річна дівчина повідомила, що влітку 2024 року її зґвалтував вітчим. Після отримання цієї інформації прокурори відкрили кримінальне провадження, встановили особу чоловіка та у лютому 2026 року повідомили йому про підозру за зґвалтування малолітньої дитини», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік проживав у родині потерпілої близько трьох років. У цей час у нього з матір’ю дівчинки народилася спільна дитина. У родині він систематично вчиняв домашнє насильство, за що раніше вже притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності. На початку 2024 року співмешканці розійшлися.

«Влітку того ж року чоловік прийшов до будинку колишньої сім’ї. Матері вдома не було – дівчина залишилася з молодшою дитиною. За даними слідства, доки малюк грався в іншій кімнаті, чоловік зґвалтував падчерку. Після цього дівчина нікому не розповіла про злочин, боячись свого кривдника та суспільного розголосу», – наголошує Офіс генпрокурора.

Правоохоронці зазначають, що згодом дівчина разом із матір’ю виїжджала за межі області. Після повернення вони тимчасово оселилися у центрі соціальних послуг, оскільки їхній будинок потребував ремонту. Саме там під час роботи з психологом дівчина наважилася розповісти правду.

Слідчі дії з дитиною проводилися за методикою «Барнахус», що дозволяє мінімізувати повторну травматизацію дітей, які стали жертвами насильства. Наразі підозрюваний перебуває за ґратами – він відбуває покарання за злочини, передбачені статтями 126-1, 345, 382, 407 КК України.

За зґвалтування малолітньої дитини законом передбачено покарання від 10 до 15 років позбавлення волі.

До слова, за погодженням керівника Криворізької центральної окружної прокуратури повідомлено про підозру 25-річному чоловіку у зґвалтуванні малолітньої дитини та виготовленні дитячої порнографії.

Читайте також:

Теги: Офіс Генерального прокурора Вінниччина зґвалтування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокурори Донецької обласної прокуратури довели вину 32-річного мешканця Києва у державній зраді
Вирок за блекаут: у Києві суд виніс найсуворіший вердикт коригувальнику ударів по ТЕЦ
16 лютого, 21:05
Посадовця сільради судитимуть за хабар в ухиленні від мобілізації
Вимагав гроші за відстрочку. На Вінниччині заступнику селищного голови загрожує тюрма
18 лютого, 06:59
Двох колишніх працівників Кагарлицького відділення поліції визнано винними у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні
Зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика: Верховний Суд ухвалив остаточне рішення
20 лютого, 08:47
За даними слідства, у столиці група осіб організувала підпільне виготовлення алкоголю
Підробляли алкоголь відомих брендів. У Києві викрито підпільні склади
27 лютого, 12:03
Рятувальники деблокували людей та передали їх медикам
На Вінниччині сталася ДТП: рятувальники деблокували з авто водія й пасажирку
24 лютого, 20:09
На Вінниччині правоохоронці викрили схему з оформленням фіктивної інвалідності
Схема фіктивного оформлення інвалідності на Вінниччині: за лікаря внесено заставу
27 лютого, 18:07
Суд наклав арешт на земельну ділянку, щоб запобігти подальшим маніпуляціям
Вінниччина: справу військового, чий будинок знесли шахраї, передано до суду
3 березня, 09:51
За даними слідства, посадовиця дозволяла підлеглим виїжджати за межі частини та фактично бути відсутніми на службі
Вінниччина: викрито посадовицю військової частини, яка продавала підлеглим «відпустку»
Вчора, 22:00
Львів’янину загрожує довічне позбавлення волі
Вбивство Парубія: розслідування у справі завершено
Сьогодні, 11:07

Новини

На Вінниччині вітчим зґвалтував падчерку, поки матері не було вдома
На Вінниччині вітчим зґвалтував падчерку, поки матері не було вдома
У Вінниці створено мобільні групи для вручення повісток – розпорядження мера
У Вінниці створено мобільні групи для вручення повісток – розпорядження мера
Вінниччина: викрито посадовицю військової частини, яка продавала підлеглим «відпустку»
Вінниччина: викрито посадовицю військової частини, яка продавала підлеглим «відпустку»
У Вінниці трапилася бійка за участі військових ТЦК, поліцейський мовчки спостерігав за конфліктом
У Вінниці трапилася бійка за участі військових ТЦК, поліцейський мовчки спостерігав за конфліктом
Один із регіонів атакували десятки дронів і ракети: розтрощено інфраструктуру та житло
Один із регіонів атакували десятки дронів і ракети: розтрощено інфраструктуру та житло
Вінниччина: директор інтернату отримав підозру в торгівлі людьми
Вінниччина: директор інтернату отримав підозру в торгівлі людьми

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua