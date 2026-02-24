Головна Вінниця Фото
На Вінниччині сталася ДТП: рятувальники деблокували з авто водія й пасажирку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Вінниччині сталася ДТП: рятувальники деблокували з авто водія й пасажирку
Рятувальники деблокували людей та передали їх медикам
«Закликаємо водіїв бути максимально уважними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху»

У Тульчині на Вінниччині трапилося зіткнення двох авто. Унаслідок цього в салоні одного з легковиків заблокувало 62-річного водія та його 48-річну пасажирку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

За допомогою спецінструменту рятувальники деблокували людей та передали їх медикам. Після огляду вони від госпіталізації відмовилися.

На Вінниччині сталася ДТП: рятувальники деблокували з авто водія й пасажирку фото 1
На Вінниччині сталася ДТП: рятувальники деблокували з авто водія й пасажирку фото 2

«Закликаємо водіїв бути максимально уважними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху», – наголошують рятувальники.

Нагадаємо, неподалік с. Туча Вінницького району сталася аварія. Внаслідок цього загинув водій.

До слова, вранці 19 лютого у селищі Ставище у Білоцерківському районі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю шкільного автобуса та позашляховика. Рятувальникам довелося деблокувати постраждалих із понівеченого легковика.

Також правоохоронці Київщини з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди на Фастівщині, внаслідок якої госпіталізовано 58-річного чоловіка. 

