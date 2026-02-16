Головна Країна Кримінал
Вирок за блекаут: у Києві суд виніс найсуворіший вердикт коригувальнику ударів по ТЕЦ

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Прокурори Донецької обласної прокуратури довели вину 32-річного мешканця Києва у державній зраді
Довічне ув'язнення отримав киянин, який наводив російські удари по ТЕЦ та ППО

Мешканця столиці засуджено до довічного позбавлення волі за державну зраду. Чоловік добровільно допомагав ворогу коригувати атаки по енергетиці, критичній інфраструктурі та українських військових. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, інформує «Главком». 

Слідство встановило, що киянин був завербований кадровим співробітником ФСБ. Його головним завданням було забезпечення ворога координатами. Він з власної ініціативи допомагав ворогу корегувати вогневі удари по енергетиці, критичній інфраструктурі та розміщенню українських військових. 

«У вересні 2024 року чоловік у Telegram з власної ініціативи вийшов на співробітника ФСБ РФ та домовився з ним про співпрацю. Засуджений передавав розвідувальну інформацію, зокрема, про розміщення підрозділів Сил оборони України й місця дислокації ТЦК та СП в столиці», – йдеться в повідомленні.

Також киянин надсилав фотознімки з розташуванням ППО та за допомогою позначок на електронних мапах вказував орієнтовні напрямки польоту БпЛА держави-агресора. Додатково звітував куратору про результати влучань.

«Він свідомо наводив російські удари по енергетиці та системах ППО, допомагаючи ворогу залишати українців без світла, тепла й захисту. Це пряме пособництво терору проти мирного населення. За такі дії не може бути жодного виправдання і жодної поблажки – лише довічне позбавлення волі», – підкреслив керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький.

Нагадаємо, затримано коригувальника ФСБ, який наводив російські обстріли по Києву. Протягом осені цього року фігурант збирав для російських окупантів координати потенційних «цілей» для обстрілів столиці.

Як встановило розслідування, фігурант потрапив до уваги ФСБ навесні цього року через його коментарі в Телеграм-каналах та «ВКонтакті», де він закликав до захоплення України. Згодом чоловіка дистанційно завербували, визначили завдання та відпрацювали канали агентурного зв’язку: через анонімні чати у месенджері та в електронній пошті.

