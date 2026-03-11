Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

У Вінниці створено мобільні групи для вручення повісток – розпорядження мера

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Вінниці створено мобільні групи для вручення повісток – розпорядження мера
Повістки вручатимуть особисто під підпис громадянина
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Для оповіщення створено кілька десятків мобільних груп, залежно від типу житлової забудови

У Вінниці розпочали адресне вручення повісток громадянам, яких залучають до виконання мобілізаційного обов’язку. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Моргунов, передає «Главком».

Для оповіщення створено кілька десятків мобільних груп, залежно від типу житлової забудови:

  • Старостинські округи (три групи) – до складу входитимуть представник старостату, фахівець департаменту цивільного захисту міської ради та, за згодою, представники поліції та ТЦК.
  • Приватний сектор міста (20 груп) – кожна група включає представника квартального комітету, працівників поліції та ТЦК.
  • Багатоквартирні будинки, які обслуговують управляючі компанії (сім груп) — представник управляючої компанії разом з поліцією та ТЦК.
  • Багатоквартирні будинки, де створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (одна група) – представник відділу по розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, представник ОСББ та поліція з ТЦК.

Повістки передаватимуть особисто громадянину під підпис. Якщо людина відмовиться прийняти документ, буде відсутня за місцем проживання або виникнуть інші обставини, члени групи складуть відповідний акт і повідомлять про це керівництво.

У Вінниці створено мобільні групи для вручення повісток – розпорядження мера фото 1
У Вінниці створено мобільні групи для вручення повісток – розпорядження мера фото 2
У Вінниці створено мобільні групи для вручення повісток – розпорядження мера фото 3

Крім особистого вручення, передбачено також оповіщення поштою – департамент цивільного захисту міської ради надсилатиме рекомендовані листи з підтвердженням отримання.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» запрацювала нова функція. Відтепер у додатку можна записатися в електронну чергу до територіального центру комплектування.

Читайте також:

Теги: військовозобов'язаний мобілізація Вінниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ексобранець Злати Огнєвіч Андрій Задворний розповів про нові зміни в житті
Переможець шоу «Холостячка» зі Златою Огнєвіч мобілізувався
18 лютого, 18:23
На Вінниччині триває реконструкція пункту пропуску: що зміниться
На Вінниччині триває реконструкція пункту пропуску: що зміниться
19 лютого, 10:22
43-річний чоловік прийшов оновити дані у військкомат
Батька мобілізували, а сина відправили в притулок: резонансна історія з Кривого Рогу
19 лютого, 15:15
Суд у Кошице взяв під варту українця, якого розшукувала Україна
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
20 лютого, 21:25
Один з полонених китайців, який воював проти України
Китай забив на сполох через російський закон про призов – ISW
27 лютого, 10:05
Дейнеку призначили посаду начальника Луганського прикордонного загону
Колишній очільник Держприкордонслужби мобілізувався і отримав нову посаду
3 березня, 20:11
У Нацполіції за фактом конфлікту між співробітники ТЦК та чоловіками розпочали досудове розслідування
У Вінниці трапилася бійка за участі військових ТЦК, поліцейський мовчки спостерігав за конфліктом
8 березня, 18:54
Бодікамери мають бути розміщені на грудях військовослужбовців ТЦК
Чому записи з бодікамер ТЦК майже недоступні громадськості – пояснення
5 березня, 04:28
Штраф 17 тис. грн заплатить старший групи оповіщення лейтенант із Одеси
Мобілізація без бодікамер: які штрафи отримують співробітники ТЦК
6 березня, 10:53

Новини

У Вінниці створено мобільні групи для вручення повісток – розпорядження мера
У Вінниці створено мобільні групи для вручення повісток – розпорядження мера
Вінниччина: викрито посадовицю військової частини, яка продавала підлеглим «відпустку»
Вінниччина: викрито посадовицю військової частини, яка продавала підлеглим «відпустку»
У Вінниці трапилася бійка за участі військових ТЦК, поліцейський мовчки спостерігав за конфліктом
У Вінниці трапилася бійка за участі військових ТЦК, поліцейський мовчки спостерігав за конфліктом
Один із регіонів атакували десятки дронів і ракети: розтрощено інфраструктуру та житло
Один із регіонів атакували десятки дронів і ракети: розтрощено інфраструктуру та житло
Вінниччина: директор інтернату отримав підозру в торгівлі людьми
Вінниччина: директор інтернату отримав підозру в торгівлі людьми
Вінниччина: справу військового, чий будинок знесли шахраї, передано до суду
Вінниччина: справу військового, чий будинок знесли шахраї, передано до суду

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua