У Вінниці створено мобільні групи для вручення повісток – розпорядження мера

У Вінниці розпочали адресне вручення повісток громадянам, яких залучають до виконання мобілізаційного обов’язку. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Моргунов, передає «Главком».

Для оповіщення створено кілька десятків мобільних груп, залежно від типу житлової забудови:

Старостинські округи (три групи) – до складу входитимуть представник старостату, фахівець департаменту цивільного захисту міської ради та, за згодою, представники поліції та ТЦК.

Приватний сектор міста (20 груп) – кожна група включає представника квартального комітету, працівників поліції та ТЦК.

Багатоквартирні будинки, які обслуговують управляючі компанії (сім груп) — представник управляючої компанії разом з поліцією та ТЦК.

Багатоквартирні будинки, де створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (одна група) – представник відділу по розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, представник ОСББ та поліція з ТЦК.

Повістки передаватимуть особисто громадянину під підпис. Якщо людина відмовиться прийняти документ, буде відсутня за місцем проживання або виникнуть інші обставини, члени групи складуть відповідний акт і повідомлять про це керівництво.

Крім особистого вручення, передбачено також оповіщення поштою – департамент цивільного захисту міської ради надсилатиме рекомендовані листи з підтвердженням отримання.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» запрацювала нова функція. Відтепер у додатку можна записатися в електронну чергу до територіального центру комплектування.