Бомба часів Другої світової війни втрутилася у вибори в Німеччині

Через бомбу жителів німецького міста попросили не ходити на вибори до п'яти виборчих дільниць

Влада міста Вупперталь (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія) на заході Німеччини звернулася до жителів із закликом тимчасово утриматися від відвідування виборчих дільниць через проведення операції зі знешкодження бомби часів Другої світової війни, повідомляє Die Zeit.

За даними видання, у радіусі 500 м від виявленого снаряду знаходяться п'ять виборчих дільниць. Жителі Вупперталя зможуть знову піти на виборчі дільниці, коли операція зі знешкодження снаряду буде завершена.

Бомбу часів Другої світової війни знайшли поруч із Вупперталем ввечері в суботу, 25 вересня. У ніч на неділю рятувальники евакуювали приблизно 1,5 тис. жителів прилеглих будинків в радіусі 250 м.

Нагадаємо, у Німеччині 26 вересня відбуваються паламентські вибори. О 08 за місцевим часом (09 за київським) відкрилися понад 60 тисяч виборчих дільниць.

Правом голосувати можуть скористатися 60,4 млн із 83,2 млн населення ФРН. Велика частина з них уже проголосували поштою, у тому числі канцлер Ангела Меркель.

З 54 зареєстрованих у Німеччині партій до виборів допущені рекордні 47, з них 14 – уперше. Загалом зареєстрована рекордна кількість претендентів на місця у федеральному парламенті – 6211. Наймолодшому з них 18 років, найстаршому – 91.