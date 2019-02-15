На Вінниччині вшанували учасників бойових дій на території інших держав



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Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх воїнів

Сьогодні, 15 лютого, з метою вшанування вінничан воїнів-інтернаціоналістів, з нагоди відзначення в області Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30-ї річниці виведення військ колишнього Радянського Союзу з Республіки Афганістан, відбулося урочисте покладання квітів та корзин до пам’ятника загиблим воїнам-афганцям у центральному міському парку культури та відпочинку.

У заході взяли участь голова облдержадміністрації Валерій Коровій, голова обласної Ради Анатолій Олійник, голова Вінницької обласної Спілки ветеранів війни в Афганістані (воїнів-інтернаціоналістів) Петро Кирилішин, голова Спілки ветеранів війни в Афганістані міста Вінниці Анатолій Перебетюк, учасники бойових дій на території інших країн, зокрема, учасники Афганської війни 1979-1989 років, учасники антитерористичної операції на сході України та операції Об’єднаних сил, військовослужбовці Збройних Сил України, волонтери, громадські активісти, мешканці та гості міста, а також представники засобів масової інформації регіону.

Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх воїнів, які загинули на території інших держав виконуючи свій інтернаціональний обов’язок, а також поклали квіти та корзини до пам’ятника загиблим воїнам-афганцям.

Нагадаємо, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року № 999-р «Про заходи з підготовки та відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав», прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 01 лютого 2019 року № 85 «Про Відзначення на Вінниччині Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан», яким передбачено проведення низки урочистих, культурно-мистецьких та меморіальних заходів.