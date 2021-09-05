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    На Вінниччині ввели карантин: з’явився небезпечний шкідник

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    Жук-&laquo;іноземець&raquo; шкодить рослинам - На Вінниччині ввели карантин: з’явився небезпечний шкідник
    Жук-«іноземець» шкодить рослинам
    Фото з відкритих джерел

    Ведеться ліквідація вогнищ шкідника

    На Вінниччині за результатами проведеного фітосанітарного нагляду Держпродспоживслужбою запроваджено карантинний режим у зв’язку з виявленням в посівах кукурудзи регульованого шкідливого організму – західного кукурудзяного жука. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «Вогнище західного кукурудзяного жука виявлено на території Вінницького району у ТОВ «Агробуг» (с. Іванівка, на площі – 78 га, та с. Марківка, на площі – 41,0 га)», – йдеться у повідомленні.

    У межах карантинних зон, в яких запроваджено карантинний режим, проводиться система фітосанітарних заходів з локалізації та ліквідації вогнищ шкідника.

    Нагадаємо, раніше за результатами фітосанітарного моніторингу в Запорізькій області на території лісопарків, в лісосмугах вздовж доріг, в занедбаних садах виявлено осередки розвитку гусені американського білого метелика.

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    Теги: Вінниця карантин
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    На Вінниччині ввели карантин: з’явився небезпечний шкідник