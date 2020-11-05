У Вінниці під загрозою закриття опинився планетарій
Планетарій під загрозою закриття
У Вінниці може припинити роботу одна з найбільших українських віртуальних обсерваторій.
Працівники кажуть, їм запропонували написати заяви на звільнення. Керівництво це пояснює збитковістю під час карантину.
Директор комунального підприємства, яке опікується закладом, заплановані звільнення заперечує, але підтвердив – зарплату працівникам платити нічим.
Тож на період карантину роботу планетарію ймовірно призупинять.
Джерело: ТСН