  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці під загрозою закриття опинився планетарій

    • Розсилка
    У Вінниці під загрозою закриття опинився планетарій

    Планетарій під загрозою закриття

    У Вінниці може припинити роботу одна з найбільших українських віртуальних обсерваторій.

    Працівники кажуть, їм запропонували написати заяви на звільнення. Керівництво це пояснює збитковістю під час карантину. 

    Директор комунального підприємства, яке опікується закладом, заплановані звільнення заперечує, але підтвердив –  зарплату працівникам платити нічим.

    Тож на період карантину роботу планетарію ймовірно призупинять.

    Джерело: ТСН

    Вінниця карантин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies