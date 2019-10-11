На Вінниччині з травматичної зброї поранили поліцейського



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Правоохоронець намагався затримати злочинця

10 жовтня працівники поліції встановили двох зловмисників, які незаконно заволоділи мопедом «Хонда» жителя м. Ладижин. Під час затримання один із порушників застосував травматичну зброю до поліцейського. Поліцією відкриті кримінальні провадження.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

За словами начальника Ладижинського відділення поліції Віталія Деркача, 10 жовтня близько 2-ї години під час профілактичного відпрацювання м. Ладижин оперативники спільно з дільничними офіцерами поліції звернули увагу на двох чоловіків, які вели в руках мопед. На вимогу поліцейських зупинитись, останні, кинувши транспортний засіб, почали втікати. Під час переслідування один з втікачів вчинив фізичний супротив та стріляв в поліцейського з травматичної зброї, внаслідок чого правоохоронець отримав травми грудної клітини, живота та обличчя. Зловмисником виявився 33-річний мешканець Черкаської області, раніше судимий за незаконне заволодіння транспортними засобами.

Невдовзі поліцейські затримали його спільника, 34-річного жителя м. Умань, який також чинив правоохоронцям опір.

Як з’ясувалось, викрадений правопорушниками мопед «Хонда» належить 29-річному мешканцю м. Ладижин. Транспортний засіб потерпілий залишив біля свого будинку.

В чоловіків вилучені речі, які свідчать про вчинення ними інших майнових злочинів.

Наразі поліція перевіряє затриманих осіб на причетність до вчинення аналогічних правопорушень.

Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик.

За цими фактами слідчим відділенням поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За такі злочини передбачено покарання до 8 років позбавлення волі. Проводяться розслідування.