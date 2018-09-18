На Вінниччині зібрано понад 2 мільйони тон збіжжя



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У всіх категоріях господарств продовжується збір зернових, в тому числі кукурудзи на зерно, і вже оброблено 473 тис. га, що становить 55% до загальної площі 857,1 тис. га. Загалом намолочено 2280 тис. тонн збіжжя при середній урожайності 48,1 ц/га

«На сьогоднішній день гречку зібрали на площі 4,7 тис. га, це 62%. Заготовлено 7,2 тис. тонн. Проса намолотили 569 тонн на площі 262 га, або 47,4 %, урожайність становить 21,7 ц/га. Кукурудзи на зерно зібрано на 7 тис. га, що становить 1,8% від прогнозованої площі 381,3 тис. га і заготовили 59 тис. тонн при урожайності 83,5 ц/га», - зазначив Микола Ткачук.

Стосовно технічних культур, то сої намолочено 36 тис. тонн при урожайності 28,2 ц/га, оброблено 13 тис. га площ, або ж 11 % від прогнозу.

Соняшник зібрали на площі 80 тис. га, це третина від запланованої площі і заготовили 233 тис. тонн, урожайність – 29 ц/га.

Цукровий буряк викопано на площі 6 тис. га, що становить 11% від прогнозованої кількості площ. Наразі заготовлено 301 тис. тонн солодких коренів, урожайність яких сягає 497 ц/га.

У виробничому сезоні 2018-2019 років працює 6 цукроварень: ТОВ ПК «Зоря Поділля» ВП «Гайсинський цукровий завод», ТОВ «Хмільницьке» ВП «Жданівський цукровий завод», ТОВ «Іллінецький цукровий завод», ПрАТ «ПК «Поділля» ВП «Крижопільський цукровий завод, ТОВ «АК «Зелена долина» ВП «Цукровий завод», ТОВ «Юзефо-Миколаївська АПК» ВП «Михайлинський цукровий завод».

На переробку даними підприємствами прийнято 168,3 тис. тонн цукристих, перероблено – 139,1тис. тонн й вироблено 17,7 тис. тонн цукру.

Одночасно зі збиранням зернових аграрії готують грунт під посів озимих колосових на зерно – 303 тис. га, що складає 86%.

Зокрема, озиму пшеницю посіяли на площі 19 тис. га – 6%, озимий ячмінь на площі 0,4 тис. га – 1,3%, озимий ріпак – 68 тис. га, або 88% від запланованих 76,9 тис. га.

Джерело: Vinbazar