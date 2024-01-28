У Вінниці родичі загиблого воїна втілили його мрію
Микола Рачок вивчав літературу, любив читати, писав вірші та мріяв про книгарню
У Вінниці родичі загиблого журналіста та воїна Миколи Рачка відкрили книгарню, про яку мріяв захисник. Про це розповіла подруга загиблого Ірина Шеремета.
«У Вінниці зʼявилося дуже особливе місце. Місце сили, памʼяті, тепла і затишку. Це книгарня Миколи Рачка «Герої». Коля мій близький друг, філолог та воїн, який загинув в бою під Покровськом в липні 2022», – розповіла вона.
Микола Рачок вивчав літературу, любив читати, писав вірші та мріяв про книгарню. Його родина втілила цю мрію.
«Кожен куточок тут – це дуже про нього. Ви відчуєте це, правда. Це місце з історією. З історією про хлопчика Колю, який дуже любив життя з усіма його можливостями і радощами», – зазначила Ірина.
З 29 січня книгарня «Герої» відкрита для відвідувачів.
«Якщо будете у Вінниці, завітайте обовʼязково в найтеплішу книгарню міста, ви точно знайдете тут щось для себе. Це місце викликає звикання і бажання повертатися, а головне – ще більше читати книги. Заходьте від туди і з вами трапиться магія. Тут завжди раді залюбленим в слово», – розповіла подруга загиблого захисника.
Нагадаємо, у липні 2022 року журналіст автомобільного видання InfoCar і захисник Микола Рачок загинув на фронті. Він боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.
Загиблий воїн не мав бойового досвіду. І попри це пішов боронити Україну.
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