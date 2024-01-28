У Вінниці родичі загиблого воїна втілили його мрію

Журналіст автомобільного видання InfoCar і захисник Микола Рачок загинув на фронті в липні 2022

Микола Рачок вивчав літературу, любив читати, писав вірші та мріяв про книгарню

У Вінниці родичі загиблого журналіста та воїна Миколи Рачка відкрили книгарню, про яку мріяв захисник. Про це розповіла подруга загиблого Ірина Шеремета.

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«У Вінниці зʼявилося дуже особливе місце. Місце сили, памʼяті, тепла і затишку. Це книгарня Миколи Рачка «Герої». Коля мій близький друг, філолог та воїн, який загинув в бою під Покровськом в липні 2022», – розповіла вона.

Подруга загиблого журналіста Ірина в книгарні «Герої» фото: Ірина Шеремета/Facebook

Микола Рачок вивчав літературу, любив читати, писав вірші та мріяв про книгарню. Його родина втілила цю мрію.

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«Кожен куточок тут – це дуже про нього. Ви відчуєте це, правда. Це місце з історією. З історією про хлопчика Колю, який дуже любив життя з усіма його можливостями і радощами», – зазначила Ірина.

фото: Ірина Шеремета/Facebook

З 29 січня книгарня «Герої» відкрита для відвідувачів.

«Якщо будете у Вінниці, завітайте обовʼязково в найтеплішу книгарню міста, ви точно знайдете тут щось для себе. Це місце викликає звикання і бажання повертатися, а головне – ще більше читати книги. Заходьте від туди і з вами трапиться магія. Тут завжди раді залюбленим в слово», – розповіла подруга загиблого захисника.

Нагадаємо, у липні 2022 року журналіст автомобільного видання InfoCar і захисник Микола Рачок загинув на фронті. Він боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Загиблий воїн не мав бойового досвіду. І попри це пішов боронити Україну.