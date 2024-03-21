Пошкоджені будинки та авто, є постраждалі: фото наслідків атаки РФ на Київщину

На місцях влучань уламків зайнялись пожежі, які локалізували працівники ДСНС

У Київській області внаслідок ранкової ракетної атаки РФ постраждали щонайменше двоє людей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

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Вранці 21 березня збройні сили РФ атакували територію Київської області ракетами.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє осіб отримали осколкові поранення. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

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«Уламки ворожих повітряних цілей в декількох районах області пошкодили приватні будинки, господарські споруди, транспортні засоби», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, на місцях влучань уламків зайнялись пожежі, які локалізували працівники ДСНС.

Наразі прокурори, слідчі та експертні служби фіксують наслідки чергової атаки країни-агресора.

«За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війн», – повідомляють в Офісі Генпрокурора.

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Нагадаємо, уночі близько десяти бомбардувальників Ту-95 МС запустили ракети по Україні. По всій країні була оголошена масштабна повітряна тривога.

Як відомо, у кількох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на дитсадок та житловий будинок. У Шевченківському районі, де горить квартира в житловому будинку, відбувається евакуація мешканців будинку.