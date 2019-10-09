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    На вулиці Данила Нечая буде перекрито рух транспорту

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    На вулиці Данила Нечая буде перекрито рух транспорту

    Обмеження тимчасові - на час проведення ремонтних робіт

    У Вінниці виконуватимуть роботи по асфальтуванню дороги по вул. Данила Нечая.
    У зв’язку з цим, з 7:00 9 жовтня до 7:00 10 жовтня буде перекрито рух автотранспорту в обох напрямках на ділянці вулиці Данила Нечая від вул. Московської до вул. Якова Шепеля. 
    Рух  муніципальних автобусів маршрутів № 2, 7, 27 та маршрутних таксі № 2А, 2Б, 7А буде здійснюватися в об’їзд по  вул. Московській, Якова Гальчевського, Якова Шепеля  в обох напрямках.
    дороги Вінниця ремонт
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