На вулиці Данила Нечая буде перекрито рух транспорту



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Обмеження тимчасові - на час проведення ремонтних робіт

У Вінниці виконуватимуть роботи по асфальтуванню дороги по вул. Данила Нечая.

У зв’язку з цим, з 7:00 9 жовтня до 7:00 10 жовтня буде перекрито рух автотранспорту в обох напрямках на ділянці вулиці Данила Нечая від вул. Московської до вул. Якова Шепеля.

Рух муніципальних автобусів маршрутів № 2, 7, 27 та маршрутних таксі № 2А, 2Б, 7А буде здійснюватися в об’їзд по вул. Московській, Якова Гальчевського, Якова Шепеля в обох напрямках.