Нацгвардійці з Вінниччини стали другими на Суперкубку Героїв АТО



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Днями у Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського відбувся вирішальний поєдинок 5-го сезону Кубка Героїв АТО

У фінальному матчі зійшлися калинівський «Ягуар» та ФК «SB-TEAM» Центрального Управління Служби безпеки України. Команди зустрічалися у минулому році, тоді «ягуарівці» програли у серії післяматчевих пенальті. В нинішньому році нацгвардійці зробили все можливе для перемоги і забили у ворота противника 3 голи та втримати перемогу хлопці не змогли.

«Ягуару» було цілком під силу перемогти своїх суперників. В ході матчу нацгвардійці з Калинівки вигравали 1:0 і навіть 3:1, але не змогли втримати перевагу.

Основний час гри закінчився з рахунком 3:3 і переможця знову довелося визначати у серії після матчевих пенальті.

Команда Служби безпеки України була точнішою 4:2 і стала володарем Кубка Героїв АТО. А калинівський «Ягуар» другий рік поспіль програє фінал у серії пенальті.

Багатьох, хто спостерігав за виступом «Ягуару», засмутила ця поразка, але у вболівальників знайшлися слова, щоб підтримати команду.

Після закінчення поєдинку відбулася урочиста церемонія нагородження. Участь у ній взяли президент футбольного клубу «Динамо» (Київ) Ігор Суркіс, народний депутат України Григорій Суркіс, а також легенди київського «Динамо» Володимир Мунтян, Володимир Безсонов, Олег Протасов.

Ряд відзнак отримали і калинівчани.

Калинівчанин Олександр Рябчук - найкращий нападник змаганьКалинівчанин Олександр Рябчук - найкращий нападник змагань НГУ.Найкращим нападником Кубка героїв АТО став Олександр Рябчук, а найкращим бомбардиром Владислав Совсімов. Обидва футболісти забивали голи у фінальному поєдинку.

Найкращий бомбардир змагань ягуарівець Владислав Совсімов.

Також спеціальну відзнаку за розвиток футболу отримав капітан калинівської команди Віталій Ніколайчук

Джерело: vn.presspoint.in.ua