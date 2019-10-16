Як голландці мегадомкратом третій прогін Шулявського моста піднімали (відео)



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Прогін Шулявського моста біля заводу «Більшовик» Фото: Павло Авдокушин, Facebook

На переміщення прогону моста пішло два дні

У мережі з’явилося відео, як 14 жовтня велися підготовчі роботи до переміщення третього прогону Шулявського моста.

Відео зняв і розмістив блогер Павло Авдокушин.

Транспортувальні балки з прогоном були встановлені на домкрати, вся конструкція від'їхала в бік і почався підйом на висоту 7 метрів. Проте, через неполадки датчика блока загрузки домкрата голландська бригада не встигла до кінця робочої зміни перемістити прогін. Було завершено лише підйом прогону моста.

15 жовтня за допомогою домкратів було переміщено прогін Шулявського моста до заводу «Більшовик».

Прогін розмістили у проєктному положенні. Тепер залишилося встановити ще один проліт над самим проспектом Перемоги.

Нагадаємо, цими вихідними будівельники повинні були встановити новий прогін Шулявського мосту – споруду вагою 400 тонн і розміром 36 на 30 метрів.

Для монтажу споруди повністю перекривали рух проспектом Перемоги на перетині з вул. Вадима Гетьмана.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

26 вересня Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

Згодом Кличко повідомив, що кошторисна вартість з реконструкції Шулявського шляхопроводу не змінилася, а додаткові кошти залучаються для проведення суміжних робіт.