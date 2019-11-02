Нагороджено переможців Відкритого кубку міста з інтелектуальних ігор



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Завершився розіграш чергового Відкритого кубку міста з інтелектуальних ігор на призи мера міста

Змагання тривали чотири дні (28-31 жовтня). У фінальний день були розіграні 30 командних номінацій та вручено 180 індивідуальних нагород. Першими свої нагороди отримали переможці та призери Чемпіонату міста з гри «Що? Де? Коли?» сезону 2018/2019рр. Серед дорослих команд: 3 місце у команди «Тундра», 2 місце – «Ксюша», 1 місце – «Т.0,5.Т». Всього в сезоні взяло участь 28 різних команд.

У рамках Відкритого кубку міста чемпіонами та призерами із гри «Що? Де? Коли?» серед учнів не старше 6 класу стали: 3 місце - команда школи №3, 2-ге місце – команда школи №26, 1-ше місце – команда фізико-математичної гімназії №17.

У заліку Преміум ліги серед учнів не старше 9-го класу 3-тє та 2-ге місця посіли команди ФМГ №17, а перше місце у юнаків та дівчат з Вінницького Технічного Ліцею. В абсолютному заліку серед старших класів та всіх учасників шкільного віку: 3 місце – команда Подільського науково-технічного ліцею, 2 місце – команда Вінницького технічного ліцею, 1 місце – ФМГ №17. Всього серед школярів в грі «Що? Де? Коли?» випробували свої сили 27 команд, що представляли 18 навчальних закладі міста та області.

Чемпіонами та призерами Відкритого кубку міста на призи міського голови 2019 року із гри «Ерудит квартет» серед команд шкільного віку стали: ФМГ №17 (3 місце), школа №31 (2 місце), Вінницьке вище професійне училище сфери послуг (1 місце). Серед дорослих команд третє місце у «Т.0,5.Т», друге – у «Тундри» і перше – у команди «Ксюша». Переможців визначали із 8 команд серед дітей, та із 8 команд серед дорослих.

Наступними нагородили чемпіонів та призерів Відкритого кубку міста на призи міського голови 2019 року із гри «Що? Де? Коли?» в заліку серед молодіжних та дорослих команд.

Всі переможці отримали призи від організаторів, генерального спонсору та партнерів.