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    У світі

    У Мінську проходить черговий жіночий марш. Поки без затримань

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    Акції протесту у Білорусі&nbsp; - У Мінську проходить черговий жіночий марш. Поки без затримань
    Акції протесту у Білорусі 
    Фото: Дарья Бурякіна/TUT.BY

    Акції протесту у Білорусі не стихають з 9 вересня

    У Мінську сьогодні, 19 вересня, проходить черговий жіночий марш на знак протесту проти діючої влади. На вулиці міста вже прибули міліцейські автозаки, але затримань поки не відбувається.

    Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

    Автозаки помітили поблизу Комаровського ринку. Крім того, біля місця проведення акцій працює інформаційна група міліції, яка попереджає журналістів.

    Колона жінок пройшла вулицею Богдановича та рухається в напрямку вулиці Кульман. Учасники маршу скандують: «Віримо, можемо, переможемо» та «Лукашенка в автозак».

    Силовики знімають протестувальників на камеру, а вони у відповідь на це скандують «Ганьба!».

    Акції протесту у Білорусі не стихають з 9 вересня. Вони почалися через фальсифікацію президентських виборів на користь діючого президента Олександра Лукашенка. Мітингувальники вимагають проведення нових виборів, а також покарання всіх винних у розгоні попередніх акцій протесту.

    Нагадаємо, що у Білорусі силовики намагалися розігнати протестувальників сльозогінним газом.

    Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

    Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

    Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

    Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

    Білорусь вибори санкції Олександр Лукашенко
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