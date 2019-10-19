Незвичні консерви від вінницького ветерана «прорекламували» на російському ТБ



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Незвичні консерви від вінницького ветерана

В асортименті є також консерви «сепар в олії» та «снєгірь православний»

Креативний «кулінарний винахід» вінницького ветерана російсько-української війни та громадського активіста Олександра Грамарчука (позивний «Гром»), викликав бурхливу реакцію російських пропагандистів.

Мова про м’ясні консерви, на які «Гром» клеїть «крафтові» етикетки з назвою продукту: наприклад, «Сепар в сметані». В асортименті, що пропонує ветеран, є також «сепар в олії» та «снєгірь православний» («з мощами Кобзона» – уточнюється на етикетці), розповідає портал Vежа.

Фотографії жартівливих консерв швидко розлетілися мережею і зрештою дісталися російського державного телебачення. Так, відома пропагандистка Ольга Скабєєва на своєму ток-шоу показала короткий промо ролик «Сепара в сметані», назвавши ініціативу українського військового «повним ідіотизмом».

«Как с такими людьми разговаривать о мире – решительно непонятно», – бідкається Скабєєва.

«Гром» розповів, як з’явилася така ідея.

«Ідея була спонтанна... У банках це насправді свинина тушкована вищого сорту від одного з виробників цього продукту. Я оформлюю продукт, як сувенірну продукцію, не забувши вказати склад продукту, термін зберігання, калорійність тощо», – каже він.

Ветеран пояснює, що для нього це не бізнес (позаяк різниці між собівартістю консерв і ціною майже немає), а продовження діяльності проти Росії. Наразі інформаційної.