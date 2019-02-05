Патрульна поліція Вінниччини визнана найкращою



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Підрозділ оцінили у міністерстві

У правління патрульної поліції у Вінницькій області визнано найкращим за підсумками роботи у 2018 році. Про це повідомив начальник управління Редван Усеїнов у facebook.

«Вінниця знову найкраща, почну свій пост з цих слів! За підсумками 2018 року наш підрозділ визнано керівництвом Національної поліції України та Департаментом патрульної поліції кращим УПП в Україні! Я дуже хочу подякувати всьому особовому складу! Громадськості, міській рад за ту кропітку роботу, яку ми разом робимо кожну добу! Я маю честь служити поряд з вами!», - написав Усеїнов.

Водночас керівник патрульних додав, що підрозділ не зупинятиметься і далі буде вдосконалювати свої навички.

Джерело: i-vin.info