Під стінами Вінницької районної ради мітинг: мешканці проти передачі лікарні міській громаді

Жителі Вороновицької громади захищають ще й медиків

2 лютого під будівлею Вінницької районної ради на акцію протесту зібралися мешканці Вінницького району.

Люди невдоволені рішенням передати центральну районну лікарню на баланс міста, пише Depo.Вінниця.

Кажуть, що протягом років районні громади вкладали свої кошти в її розвиток, а тепер жителі будуть позбавленні безоплатної медичної допомоги в цьому медзакладі.

Жителі Вороновицької громади захищають ще й медиків, які працюють у Вороновиці, адже переконані, що після реорганізації фахівців-медиків заберуть у Вінницю. Вороновицька селищна рада ухвалила рішення про те, щоб майновий комплекс Вінницької ЦРЛ, розташований у Вороновиці, взяти на баланс Вороновицької селищної ради. У Вороновиці сподіваються, що районна рада стане на сторону громади.

«В четвер (28 січня – ред.), на сесії Вороновицької селищної ради, депутати одноголосно, 26 депутатів і 27-ий – голова селищної ради, погодилися, що беруть майно Вінницької центральної районної лікарні на свій баланс з юридичною адресою в смт Вороновиця. І тоді буде зовсім інше фінансування», – каже депутат Вороновицької селищної ради Олена Тарасенко.

На місці протестувальники збирали підписи за збереження районної лікарні за їхньою громадою, аби передати їх депутатам райради на розгляд під час сьогоднішньої сесії.

Зазначимо, що реформою децентралізації передбачено, що комунальне майно, яке перебувало на балансі районних рад, повинні передати на баланс територіальних громад. В районних бюджетах не передбачено коштів на утримання майна і вони не можуть фінансувати зарплати та платити за комунальні послуги. Відповідно до закону, передаються цілісні майнові комплекси, а не окреме майно, чи окремі заклади.

Нагадаємо, вінничанин зареєстрував петицію, в якій просить внести до правил благоустрою території м. Вінниці заборону на запуск піротехнічних засобів.