У Луцьку чоловік обстріляв генератор, бо той занадто гудів (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
У Луцьку чоловік обстріляв генератор, бо той занадто гудів (фото)
За попередніми даними, постріли могли бути здійснені з карабіна
фото з відкритих джерел

За кілька годин правоохоронці затримали зловмисника в іншій області

У Луцьку невідомий здійснив кілька пострілів по стаціонарному генератору для живлення базової станції та зв’язку одного з мобільних операторів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.  

Як повідомляють правоохоронці, інцидент стався в ніч на 11 лютого. Заявник повідомив, що невідомий здійснив кілька пострілів генератору та втік. 

На місці працювали правоохоронці, які задокументували пошкодження та опитали можливих свідків. Одна з жительок  району повідомила, що прокинулася від дуже гучного звуку та чула щонайменше один потужний постріл. За її словами, шум був нетиповим для нічного часу і викликав занепокоєння.

Правоохоронці становили особу причетного. Це – мешканець Луцького району, 1967 року народження. За кілька  годин його вже вдалося затримати. 

Чоловік пояснив, що генератор заважав йому своїм шумом.

Теги: генератор кримінал Луцьк поліція Національна поліція України

