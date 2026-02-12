У Луцьку чоловік обстріляв генератор, бо той занадто гудів (фото)

За кілька годин правоохоронці затримали зловмисника в іншій області

У Луцьку невідомий здійснив кілька пострілів по стаціонарному генератору для живлення базової станції та зв’язку одного з мобільних операторів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Як повідомляють правоохоронці, інцидент стався в ніч на 11 лютого. Заявник повідомив, що невідомий здійснив кілька пострілів генератору та втік.

На місці працювали правоохоронці, які задокументували пошкодження та опитали можливих свідків. Одна з жительок району повідомила, що прокинулася від дуже гучного звуку та чула щонайменше один потужний постріл. За її словами, шум був нетиповим для нічного часу і викликав занепокоєння.

Правоохоронці становили особу причетного. Це – мешканець Луцького району, 1967 року народження. За кілька годин його вже вдалося затримати.

Чоловік пояснив, що генератор заважав йому своїм шумом.

