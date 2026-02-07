Ворог понівечив навчальний заклад на Вінниччині (фото)

Зруйнована стіна одного з навчальних корпусів закладу

Унаслідок ворожої атаки 7 лютого на Вінниччині постраждав навчальний заклад. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву очільниці Вінницької ОВА Наталі Заболотної.

Зруйнована стіна одного з навчальних корпусів закладу. Навколо пошкоджено ще п’ять будівель, серед яких є гуртожитки. Вибиті двері та понад 150 вибитих вікон. Пошкоджена система теплопостачання.

На Вінниччині пошкоджено навчальний заклад фото: Наталя Заболотна/Telegram

Минулося без поранених.

На місці працюють усі відповідні структури. Триває оцінка руйнувань.

«Залучаємо міжнародні фонди для допомоги у швидкому відновленні приміщень, де проживають люди», – зазначила Заболотна.

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками та ракетами, під загрозою опинилася низка регіонів України.

У Київській області станом на восьму ранку 7 лютого триває ліквідація пожежі в складському приміщенні, що сталася внаслідок ворожої атаки дронів.

Також у ніч на 7 лютого російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині. Унаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області.

Івано-Франківська області теж опинилася під ударом крилатих ракет та дронів. У Бурштині зафіксовано серію повторних вибухів.

Вибухи пролунали й у Вінниці, на яку, за повідомленнями військових, летіла швидкісна ціль. Моніторингові канали зазначають, що на Вінницю могли бути спрямовані ракети типу «Циркон».

Крім того, 7 лютого ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. В обласному центрі є пошкодження на території комунального підприємства. Понівечені будівлі, а ще – тролейбуси та інший автотранспорт.

Хмельниччина також потерпала від ракетно-дронової атаки. Поранення дістав один чоловік.