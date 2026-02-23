У Дніпрі стався вибух у відділку поліції

Пролунав вибух у одному з райвідділків поліції Дніпра

Наразі точної та офіційної інформації немає

Увечері 23 лютого в Дніпрі стався вибух в райвідділку поліції. Про це повідомляють джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, передає «Главком».

За словами співрозмовників, будівля пошкоджена. Вони уточнюють, що вибух міг статися і біля райвідділку. Наразі точної та офіційної інформації немає.

Нагадаємо, у Миколаєві ввечері стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції, внаслідок чого постраждали співробітники патрульної поліції, які прибули на перезмінку. Миколаївська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом терористичного акту.

Згодом президент України Володимир Зеленський заслухав перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві.

Раніше Львів здригнувся від серії нічних вибухів, які правоохоронці кваліфікували як спланований терористичний акт. Унаслідок детонації саморобних пристроїв загинула 23-річна працівниця поліції, а кількість постраждалих сягнула понад два десятки осіб.

Наразі у Львові в лікарнях залишаються 12 людей, які постраждали внаслідок теракту 22 лютого. Троє з них перебувають у тяжкому стані у відділенні інтенсивної терапії.