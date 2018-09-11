Підприємців хочуть звільнити від щоденного вклеювання фіскальних чеків



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Мінфін пропонує звільнити підприємців від щоденного вклеювання фіскальних звітних чеків. Відповідний проект наказу опублікований на сайті міністерства для подальшого обговорення.

«Мінфін презентує для публічного обговорення проект наказу, який спрощує реєстрацію РРО», — сказано у повідомленні.

Як пояснили у міністерстві, використання касових апаратів (РРО) є важливою умовою для детінізації економіки, легалізації фактично отриманих доходів, сплати податків до бюджету, збільшення податкових надходжень.

Наразі цей процес займає час, потребує підготовки великої кількості паперових документів та коштує гроші для підприємців. Тому Мінфін пропонує внести зміни до наказу № 547 від 14 червня 2016 року («Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій»).

Ці зміни:

спрощують реєстрацію РРО та порядок введення їх в експлуатацію;

запроваджують механізм обміну інформацією в електронному вигляді при реєстрації та застосуванні РРО;

спрощують вимоги щодо ведення книги обліку розрахункових операцій (відміняється необхідність щоденного підклеювання звітних чеків).

Таким чином, спрощується використання касових апаратів, підприємці заощаджуватимуть час та кошти для використання РРО.

Джерело: vinnitsaok.com.ua