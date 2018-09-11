Жнивна кампанія на Вінниччині: обнародованіо перші цифри врожаю-2018



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В області намолочено вже 2 мільйони 245 тисяч тонн зернових, збіжжя зібрано з 55% площ

На Вінниччині триває жнивна кампанія – 2018. Як повідомляють у Департаменті агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації, у всіх категоріях господарств збирання зернових (з кукурудзою на зерно) проведено на площі 467,3 тис. га, що становить 54,5 % до загальної площі 857,1 тис. га (484,9 тис. га – 56,9 % – 852,5 тис. га у 2017 році).

Намолочено 2244,7 тис. тонн при середній урожайності 48,0 ц/га (2410,5 тис. т – 49,7 ц/га у 2017 році).

Гречка зібрана на площі 3,2 тис. га, що становить 42,0 % від прогнозованої площі 7,5 тис. га (6,4 тис. га – 54,3 % – 11,8 тис. га у 2017 році).

Намолочено 4,8 тис. тонн при урожайності 15,2 ц/га (9,5 тис. т – 14,9 ц/га у 2017 році).

Просо зібрано на площі 262 га, що становить 47,4 % від прогнозованої площі 553 га (82 га – 20,2 % – 406 га у 2017 році).

Намолочено 569 тонн при урожайності 21,7 ц/га (198 тонн – 24,1 ц/га у 2017 році).

Кукурудза на зерно зібрана на площі 3,7 тис. га, що становить 1,0 % від прогнозованої площі 381,3 тис. га (0,2 тис. га – 0,06 % – 354,6 тис. га у 2017 році).

Намолочено 28,2 тис. тонн при урожайності 76,0 ц/га (2,0 тис. т – 96,6 ц/га у 2017 році).

Крім того:

Соя зібрана на площі 6,7 тис. га, що становить 5,9 % від прогнозованої площі 113,7 тис. га (4,9 тис. га – 3,4 % – 144,1 тис. га у 2017 році).

Намолочено 19,2 тис. тонн при урожайності 28,6 ц/га (10,0 тис. т – 20,4 ц/га у 2017 році).

Соняшник зібраний на площі 50,8 тис. га, що становить 19,5 % від прогнозованої площі 260,5 тис. га (10,4 тис. га – 4,2 % – 246,1 тис. га у 2017 році).

Намолочено 144,3 тис. тонн при урожайності 28,4 ц/га (28,2 тис. т – 27,1 ц/га у 2017 році).

Цукровий буряк зібраний на площі 2,6 тис. га, що становить 4,8 % від прогнозованої площі 55,4 тис. га (2,9 тис. га – 5,0 % – 57,5 тис. га у 2017 році).

Накопано 129,2 тис. тонн при урожайності 490,3 ц/га (129,9 тис. т – 449,9 ц/га у 2017 році).