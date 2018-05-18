Підвищений пішохідний перехід облаштували на проспекті Космонавтів

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Відкриття відбудеться сьогодні

У Вінниці на перехресті вулиці Андрія Первозваного та проспекту Космонавтів облаштували підвищений пішохідний перехід. Для автотранспорту проїзд перехрестям відкриють сьогодні, 18 травня, після 17.00 години. Підрядники завершують роботи.

У місті це другий перехід, який облаштовано за новою технологією для зниження швидкості авто то підвищення безпеки пішоходів. Раніше схожий зробили вище по проспекту Космонавтів на перехресті з вулицею Порика.

Під час реконструкції на перехресті вулиці Андрія Первозваного та проспекту Космонавтів замінили комунікації, облаштували нову ливньовку, та зробили перехід.

Вчора перед перехрестям нанесли дорожню розмітку.

Джерело: vinnitsa.info