Підвищений пішохідний перехід облаштували на проспекті Космонавтів
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Розсилка
Відкриття відбудеться сьогодні
У Вінниці на перехресті вулиці Андрія Первозваного та проспекту Космонавтів облаштували підвищений пішохідний перехід. Для автотранспорту проїзд перехрестям відкриють сьогодні, 18 травня, після 17.00 години. Підрядники завершують роботи.
У місті це другий перехід, який облаштовано за новою технологією для зниження швидкості авто то підвищення безпеки пішоходів. Раніше схожий зробили вище по проспекту Космонавтів на перехресті з вулицею Порика.
Під час реконструкції на перехресті вулиці Андрія Первозваного та проспекту Космонавтів замінили комунікації, облаштували нову ливньовку, та зробили перехід.
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Джерело: vinnitsa.info