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    Підвищений пішохідний перехід облаштували на проспекті Космонавтів

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    Відкриття відбудеться сьогодні

    У Вінниці на перехресті вулиці Андрія Первозваного та проспекту Космонавтів облаштували підвищений пішохідний перехід. Для автотранспорту проїзд перехрестям відкриють сьогодні, 18 травня, після 17.00 години. Підрядники завершують роботи.

    У місті це другий перехід, який облаштовано за новою технологією для зниження швидкості авто то підвищення безпеки пішоходів. Раніше схожий зробили вище по проспекту Космонавтів на перехресті з вулицею Порика.

    Під час реконструкції на перехресті вулиці Андрія Первозваного та проспекту Космонавтів замінили комунікації, облаштували нову ливньовку, та зробили перехід.

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    Підвищений пішохідний перехід облаштували на проспекті Космонавтів
    Підвищений пішохідний перехід облаштували на проспекті Космонавтів
    Підвищений пішохідний перехід облаштували на проспекті Космонавтів
    Підвищений пішохідний перехід облаштували на проспекті Космонавтів
    Підвищений пішохідний перехід облаштували на проспекті Космонавтів
    Підвищений пішохідний перехід облаштували на проспекті Космонавтів

    Вчора перед перехрестям нанесли дорожню розмітку.

    Джерело: vinnitsa.info

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