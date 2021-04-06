Пів мільйона гривень зарплати, авто і нерухомість. Що задекларувала дружина очільника Вінниці за 2020 рік
Ірина Борзова серед грошових активів задекларувала 90 000 доларів готівки. Інших грошових активів не значиться.
1 квітня в Україні закінчився термін подачі декларацій про доходи за 2020 рік. Як повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції, за період кампанії декларування до реєстру надійшло майже 800 тисяч декларацій посадовців.
Зокрема й декларації восьми депутатів мажоритарників з Вінниччини, які вже понад півтора року працюють у Верховній Раді України. Серед них народна депутатка і дружина очільника Вінницької ОДА Сергія Борзова – Ірина Борзова (14 виборчий округ: Літинський, Барський, Тиврівський, Жмеринський райони та м. Жмеринка).
У декларації за 2020 рік, народна депутатка перестала орендувати у Вінниці два торгівельні контейнери площею 24 і
Ірина Борзова за 2020 рік отримала 485 258 гривень зарплатні у Верховній Раді.
Чоловік нардепки та очільник Вінницької ОДА Сергій Борзов, згідно з декларацією за 2020 рік, отримав 802 098 гривень, з яких 524 649 гривень – зарплата в Державному управлінні справами, 277 449 гривень – зарплата в ОДА.
Свекор та свекруха Ірини Борзової, Микола та Любов Проданчуки разом отримали 890 428 гривень, з яких 791 534 гривень – дохід від заняття підприємницькою діяльністю (у свекрухи), 52 466 гривень – зарплата в ТОВ “Алекс-
Ірина Борзова серед грошових активів задекларувала 90 000 доларів готівки. Інших грошових активів не значиться.
Тим часом, згідно із даними Головного управління державної податкової служби у Вінницькій області, кількість мільйонерів в області зросла на 6 осіб. Наразі на Вінниччині офіційно зареєстровані 23 мільйонери.
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