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    Пів мільйона гривень зарплати, авто і нерухомість. Що задекларувала дружина очільника Вінниці за 2020 рік

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    Чоловік нардепки та очільник Вінницької ОДА Сергій Борзов, згідно з декларацією за 2020 рік, отримав 802 098 гривень - Пів мільйона гривень зарплати, авто і нерухомість. Що задекларувала дружина очільника Вінниці за 2020 рік
    Чоловік нардепки та очільник Вінницької ОДА Сергій Борзов, згідно з декларацією за 2020 рік, отримав 802 098 гривень
    фото: Суспільне

    Ірина Борзова серед грошових активів задекларувала 90 000 доларів готівки. Інших грошових активів не значиться.

    1 квітня в Україні закінчився термін подачі декларацій про доходи за 2020 рік. Як повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції, за період кампанії декларування до реєстру надійшло майже 800 тисяч декларацій посадовців.

    Зокрема й декларації восьми депутатів мажоритарників з Вінниччини, які вже понад півтора року працюють у Верховній Раді України. Серед них народна депутатка і дружина очільника Вінницької ОДА Сергія Борзова – Ірина Борзова (14 виборчий округ: Літинський, Барський, Тиврівський, Жмеринський райони та м. Жмеринка).

    У декларації за 2020 рік, народна депутатка перестала орендувати у Вінниці два торгівельні контейнери площею 24 і 26 м2, нежитлове приміщення площею 200 м2, та їдальню площею 252,20 м2, яка перебуває у власності Вінницької міської ради (які значились у декларації за 2019 рік), повідомляє «Суспільне». Загалом задеклароване майно і транспортні засоби родини депутатки не змінились.

    Ірина Борзова за 2020 рік отримала 485 258 гривень зарплатні у Верховній Раді.

    Чоловік нардепки та очільник Вінницької ОДА Сергій Борзов, згідно з декларацією за 2020 рік, отримав 802 098 гривень, з яких 524 649 гривень – зарплата в Державному управлінні справами, 277 449 гривень – зарплата в ОДА.

    Свекор та свекруха Ірини Борзової, Микола та Любов Проданчуки разом отримали 890 428 гривень, з яких 791 534 гривень – дохід від заняття підприємницькою діяльністю (у свекрухи), 52 466 гривень – зарплата в ТОВ “Алекс-2” (у свекра), 46 428 гривень – пенсія (на двох).

    Ірина Борзова серед грошових активів задекларувала 90 000 доларів готівки. Інших грошових активів не значиться.

    Тим часом, згідно із даними Головного управління державної податкової служби у Вінницькій області, кількість мільйонерів в області зросла на 6 осіб. Наразі на Вінниччині офіційно зареєстровані 23 мільйонери.

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    Теги: податки гроші Вінниця
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