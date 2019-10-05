Поліцейські затримали серійного крадія телефонного кабелю



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Працівники Лівобережного відділення поліції встановили особу зловмисника, який протягом двох місяців на території обласного центру вчиняв крадіжки кабелю

До поліції Вінниччини почали надходити повідомлення про крадіжки телефонного кабелю від мешканців мікрорайону Старе місто.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Під час нічного відпрацювання на одній з вулиць міста поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши працівників поліції, почав тікати. Поліцейські наздогнали його та затримали. Ним виявився раніше судимий 54-річний житель с.Джулинка Шаргородського району.

Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у правопорушника речові докази.

Поліцейські встановили, що протягом останніх двох місяців правопорушник зрізав зі стовпів телефонний кабель, який належить приватному акціонерному товариству. З’ясувалось, що зловмисник причетний до 20 аналогічних злочинів. Сума матеріально збитку встановлюється.

Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За таке правопорушення передбачено покарання - до 5 років позбавлення волі.