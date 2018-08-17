Порошенко призначив нового керівника Тульчинського району



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Виконуючим обов’язки голови району став Віталій Чуба

Президент України Петро Порошенко призначив Віталія Чубу головою Тульчинської районної державної адміністрації Вінницької області з 20 серпня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства. Відповідне розпорядження опубліковане на сайті глави держави.

Іншим своїм розпорядженням президент звільнив Миколу Підболячного з посади голови Тульчинської районної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Нагадаємо, перші 42 переможці конкурсу склали присягу та були призначені на посади в центральному апараті Державного бюро розслідувань.

У трьох районах Вінниччини не залишилось жодного судді.